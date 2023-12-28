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Клоновая война: в России может появиться реестр блогеров в Telegram

Как это может решить проблему с поддельными каналами мошенников и обманом подписчиков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России предложили создать реестр публичных каналов Telegram-блогеров. С такой инициативой к администрации соцсети намерена обратиться Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ), рассказали «Известиям» в организации. Там пояснили, что это позволит решить проблему, когда мошенники создают каналы-клоны по финансам и инвестициям известных блогеров в Telegram, чтобы выманивать у подписчиков деньги. Новый механизм позволит контролировать и помечать, какой аккаунт появился первым, а следовательно, именно он оригинальный.

На чужом контенте

Как рассказал «Известиям» гендиректор АРФГ Вениамин Каганов, в ассоциацию обратились ведущие российские блогеры в области финансов и инвестиций в связи с тем, что в Telegram аферисты создают поддельные каналы и обманывают пользователей. И это стало уже реальной и заметной проблемой.

— Происходит двойное воровство. С одной стороны, мошенники нарушают авторское право и копируют в клоны информацию и содержание оригинальных каналов. С другой, завлекают читателей оплатить курсы. Обучающие программы предоставляют авторы оригинальных каналов, но злоумышленники заменяют реквизиты для оплаты на свои, — пояснил эксперт.

Базовая схема воровства контента и мошенничества с продажей курсов под именем инвестиционного советника либо блогера состоит из нескольких этапов. Сначала мошенник копирует аватары и информацию из официального аккаунта автора и размещает ее в специально созданном клоне, максимально похожем на оригинал (те же название, внешний вид и прочее). Какое-то время аферист отслеживает обновления на «материнском» аккаунте и моментально дублирует их у себя. При этом мошенник использует сервисы по раскрутке — проще говоря, увеличивает число просмотров и лайков.

телефон
Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel/photothek via w

По мере заполнения аферист аккаунта парсит пользователей официальных каналов и чатов сообществ инвесторов (при помощи специальных программ-парсеров фактически скачивает к себе подписчиков, если канал открыт. — «Известия»). Это дает приток живых пользователей — потенциальных жертв, отметил Вениамин Каганов.

По его словам, жертвы попадаются двумя путями. Первый: автор оригинального канала / владелец аккаунта публикует сообщение о приеме на курсы обучения и предлагает перейти для получения подробностей на сайт. Злоумышленники создают сайт-клон, где указывают свои платежные реквизиты. И при оплате деньги читателей уходят по ним. Второй: мошенники время от времени публикуют среди дублей сообщений официального аккаунта объявления рекламного характера, которые также ведут на поддельные сайты, имитирующие авторские обучающие ресурсы.

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Экспертная группа АРФГ по вопросам защиты прав розничных инвесторов проработала механизм, который позволяет решить эту проблему.

— Мы хотим предложить администрации Telegram сделать реестр публичных каналов — создателей авторского контента. Как это может работать: авторы каналов добровольно раскрывают свои данные, а механизм реестра отслеживает и фиксирует факт первенства публикации в них оригинальных материалов. Для этого возможно встраивание в графический материал цифрового отпечатка. Благодаря этому сервис мог бы в автоматическом режиме фиксировать появление каналов-копий и своевременно их блокировать, — пояснил суть предложения гендиректор АРФГ.

девушка с телефоном
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Гарантированный расход

Помимо «финансовых гуру», которые под видом обучения выманивают деньги у доверчивых подписчиков или даже занимаются манипулированием на рынке ценных бумаг, существует и немало качественных каналов, которые предлагают своей аудитории проверенный контент. Нередко их авторы — инвестсоветники, входящие в реестр Банка России, отметила пресс-служба регулятора.

— В то же время вопросы предложения различными лицами обучающих курсов находятся вне компетенции Банка России. Но когда они позиционируют себя в качестве инвестиционных советников, включенных в реестр Банка России, при предложении таких обучающих курсов, то это может потенциально вводить клиентов в заблуждение и создавать у них неверные ожидания о качестве обучения, — отметили в ЦБ.

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Сейчас у блогеров, которые создают оригинальный контент, практически нет инструментов для борьбы с клонами мошенников, кроме обращения в суд. Да и то с сомнительными перспективами возможности исполнения их решений. Поэтому опрошенные «Известиями» эксперты считают, что необходимы механизмы, которые могли бы защитить как авторов оригинальных аккаунтов, так и их подписчиков.

Как сообщила «Известиям» куратор платформы «Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, на портал постоянно поступают сигналы жертв двойников блогеров и инфлюенсеров. И зачастую, сообщила она, жертвы поддаются на уловки в поддельных аккаунтах.

МВД
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Там обещают курсы, инвестиции, гарантированный высокий доход и прочее. В итоге доверчивые подписчики теряют деньги. Такой вид мошенничества именно сейчас вполне объясним. Популярность блогеров находится на максимуме: многие живут новостями от них про личное и финансы. Подписчики хотят вести такую же интересную и насыщенную жизнь, верят советам и готовы учиться рецептам успеха знаменитостей гораздо сильнее, чем в какой-то известной школе, — отметила Алла Храпунова.

Поэтому, по ее словам, защищать интересы и авторов каналов, и пользователей необходимо.

С этим согласен доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров, который отметил, что действительно сейчас очень много каналов с различными инвестиционными советами.

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— Причем многие дают непонятно какие рекомендации, продают курсы, а это еще и копируется. Поэтому изменения напрашиваются, — прокомментировал он.

По мнению Андрея Столярова, важно не только оградить создателей оригинальных каналов от подделок, но и в принципе навести порядок в этой сфере.

— Ведь даже так называемые правильные блогеры зачастую дают такие советы, которые приводят к негативному результату, — говорит доцент НИУ ВШЭ. — Конечно, нужна экспертиза контента, но непонятно, кто этим будет заниматься.

блогер
Фото: Global Look Press/Aloisio Mauricio

Если взять, к примеру, ЦБ, то ему придется всё бросить и делать только это, учитывая огромное количество этих каналов, предположил эксперт.

— Что касается профессиональных инвестсоветников и их ответственности, то мы считаем необходимым, чтобы они четко разделяли свои обучающие программы для всех желающих и индивидуальные рекомендации для конкретных людей, — пояснили в пресс-службе ЦБ.

И обязательно предупреждали свою аудиторию, что высказанные в эфире соображение, оценка или совет — не инвестиционная рекомендация, добавили там.

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— Вариант с формированием реестра публичных каналов — создателей авторского контента очень интересен. Предложенная механика могла бы работать. Но, к сожалению, не в текущих реалиях, — уточнила куратор платформы «Мошеловка».

Она объяснила, что на практике Telegram фактически не имеет качественной службы поддержки и администрирования.

блогер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Не секрет, что поддержка обеспечивается работой волонтеров, которые разбросаны по всему миру. В мессенджере нет никакой системной работы и кадрового распределения ответственности. В настоящее время даже по требованию правоохранительных органов сложно заблокировать аккаунт мошенника, несмотря на жалобы со стороны потерпевших, а иногда и решений судов, — подчеркнула Алла Храпунова.

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В связи с этим реализация механизма будет полностью зависеть от доброй воли и готовности Telegram пойти этой инициативе навстречу и запустить ее в работу. В чем у эксперта есть сомнения.

Администрация мессенджера в среду, 27 декабря, не ответила на запрос «Известий» об отношении к предложению АРФГ.

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