Клоновая война: в России может появиться реестр блогеров в Telegram

В России предложили создать реестр публичных каналов Telegram-блогеров. С такой инициативой к администрации соцсети намерена обратиться Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ), рассказали «Известиям» в организации. Там пояснили, что это позволит решить проблему, когда мошенники создают каналы-клоны по финансам и инвестициям известных блогеров в Telegram, чтобы выманивать у подписчиков деньги. Новый механизм позволит контролировать и помечать, какой аккаунт появился первым, а следовательно, именно он оригинальный.

На чужом контенте

Как рассказал «Известиям» гендиректор АРФГ Вениамин Каганов, в ассоциацию обратились ведущие российские блогеры в области финансов и инвестиций в связи с тем, что в Telegram аферисты создают поддельные каналы и обманывают пользователей. И это стало уже реальной и заметной проблемой.

— Происходит двойное воровство. С одной стороны, мошенники нарушают авторское право и копируют в клоны информацию и содержание оригинальных каналов. С другой, завлекают читателей оплатить курсы. Обучающие программы предоставляют авторы оригинальных каналов, но злоумышленники заменяют реквизиты для оплаты на свои, — пояснил эксперт.

Базовая схема воровства контента и мошенничества с продажей курсов под именем инвестиционного советника либо блогера состоит из нескольких этапов. Сначала мошенник копирует аватары и информацию из официального аккаунта автора и размещает ее в специально созданном клоне, максимально похожем на оригинал (те же название, внешний вид и прочее). Какое-то время аферист отслеживает обновления на «материнском» аккаунте и моментально дублирует их у себя. При этом мошенник использует сервисы по раскрутке — проще говоря, увеличивает число просмотров и лайков.

Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel/photothek via w

По мере заполнения аферист аккаунта парсит пользователей официальных каналов и чатов сообществ инвесторов (при помощи специальных программ-парсеров фактически скачивает к себе подписчиков, если канал открыт. — «Известия»). Это дает приток живых пользователей — потенциальных жертв, отметил Вениамин Каганов.

По его словам, жертвы попадаются двумя путями. Первый: автор оригинального канала / владелец аккаунта публикует сообщение о приеме на курсы обучения и предлагает перейти для получения подробностей на сайт. Злоумышленники создают сайт-клон, где указывают свои платежные реквизиты. И при оплате деньги читателей уходят по ним. Второй: мошенники время от времени публикуют среди дублей сообщений официального аккаунта объявления рекламного характера, которые также ведут на поддельные сайты, имитирующие авторские обучающие ресурсы.

Экспертная группа АРФГ по вопросам защиты прав розничных инвесторов проработала механизм, который позволяет решить эту проблему.

— Мы хотим предложить администрации Telegram сделать реестр публичных каналов — создателей авторского контента. Как это может работать: авторы каналов добровольно раскрывают свои данные, а механизм реестра отслеживает и фиксирует факт первенства публикации в них оригинальных материалов. Для этого возможно встраивание в графический материал цифрового отпечатка. Благодаря этому сервис мог бы в автоматическом режиме фиксировать появление каналов-копий и своевременно их блокировать, — пояснил суть предложения гендиректор АРФГ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Гарантированный расход

Помимо «финансовых гуру», которые под видом обучения выманивают деньги у доверчивых подписчиков или даже занимаются манипулированием на рынке ценных бумаг, существует и немало качественных каналов, которые предлагают своей аудитории проверенный контент. Нередко их авторы — инвестсоветники, входящие в реестр Банка России, отметила пресс-служба регулятора.

— В то же время вопросы предложения различными лицами обучающих курсов находятся вне компетенции Банка России. Но когда они позиционируют себя в качестве инвестиционных советников, включенных в реестр Банка России, при предложении таких обучающих курсов, то это может потенциально вводить клиентов в заблуждение и создавать у них неверные ожидания о качестве обучения, — отметили в ЦБ.

Сейчас у блогеров, которые создают оригинальный контент, практически нет инструментов для борьбы с клонами мошенников, кроме обращения в суд. Да и то с сомнительными перспективами возможности исполнения их решений. Поэтому опрошенные «Известиями» эксперты считают, что необходимы механизмы, которые могли бы защитить как авторов оригинальных аккаунтов, так и их подписчиков.

Как сообщила «Известиям» куратор платформы «Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, на портал постоянно поступают сигналы жертв двойников блогеров и инфлюенсеров. И зачастую, сообщила она, жертвы поддаются на уловки в поддельных аккаунтах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Там обещают курсы, инвестиции, гарантированный высокий доход и прочее. В итоге доверчивые подписчики теряют деньги. Такой вид мошенничества именно сейчас вполне объясним. Популярность блогеров находится на максимуме: многие живут новостями от них про личное и финансы. Подписчики хотят вести такую же интересную и насыщенную жизнь, верят советам и готовы учиться рецептам успеха знаменитостей гораздо сильнее, чем в какой-то известной школе, — отметила Алла Храпунова.

Поэтому, по ее словам, защищать интересы и авторов каналов, и пользователей необходимо.

С этим согласен доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров, который отметил, что действительно сейчас очень много каналов с различными инвестиционными советами.

— Причем многие дают непонятно какие рекомендации, продают курсы, а это еще и копируется. Поэтому изменения напрашиваются, — прокомментировал он.

По мнению Андрея Столярова, важно не только оградить создателей оригинальных каналов от подделок, но и в принципе навести порядок в этой сфере.

— Ведь даже так называемые правильные блогеры зачастую дают такие советы, которые приводят к негативному результату, — говорит доцент НИУ ВШЭ. — Конечно, нужна экспертиза контента, но непонятно, кто этим будет заниматься.

Фото: Global Look Press/Aloisio Mauricio

Если взять, к примеру, ЦБ, то ему придется всё бросить и делать только это, учитывая огромное количество этих каналов, предположил эксперт.

— Что касается профессиональных инвестсоветников и их ответственности, то мы считаем необходимым, чтобы они четко разделяли свои обучающие программы для всех желающих и индивидуальные рекомендации для конкретных людей, — пояснили в пресс-службе ЦБ.

И обязательно предупреждали свою аудиторию, что высказанные в эфире соображение, оценка или совет — не инвестиционная рекомендация, добавили там.

— Вариант с формированием реестра публичных каналов — создателей авторского контента очень интересен. Предложенная механика могла бы работать. Но, к сожалению, не в текущих реалиях, — уточнила куратор платформы «Мошеловка».

Она объяснила, что на практике Telegram фактически не имеет качественной службы поддержки и администрирования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Не секрет, что поддержка обеспечивается работой волонтеров, которые разбросаны по всему миру. В мессенджере нет никакой системной работы и кадрового распределения ответственности. В настоящее время даже по требованию правоохранительных органов сложно заблокировать аккаунт мошенника, несмотря на жалобы со стороны потерпевших, а иногда и решений судов, — подчеркнула Алла Храпунова.

В связи с этим реализация механизма будет полностью зависеть от доброй воли и готовности Telegram пойти этой инициативе навстречу и запустить ее в работу. В чем у эксперта есть сомнения.

Администрация мессенджера в среду, 27 декабря, не ответила на запрос «Известий» об отношении к предложению АРФГ.