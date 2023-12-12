Спаси блог: коучам и инфобизнесменам готовят правовой режим

У блогеров и других представителей инфобизнеса может появиться собственный код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Это позволит им существовать в легальном поле — в частности, регистрироваться в налоговых органах . 11 декабря на круглом столе в Госдуме появилась рабочая группа, которая займется его разработкой — а он уже будет передан в Росстат, который зарегистрирует новый код. Но пока его нет, блогеры создали саморегулируемую организацию. Она сможет представлять их интересы на уровне государства, а также участвовать в антимонопольных разбирательствах. Помогут ли инициативы снизить число уголовных дел — в материале «Известий» .

Кодом единым

Чтобы инфобизнесмены, коучи и блогеры, продающие свои образовательные услуги в интернете, смогли существовать в правовом поле — регистрироваться в налоговой инспекции — этому виду деятельности необходим отдельный код ОКВЭД . К такому выводу пришли участники круглого стола в Госдуме, который прошел 11 декабря.

Подавая заявление о регистрации, предприниматели указывают такой код и тем самым сообщают госорганам, чем будут заниматься. Но до сих пор у блогеров не было своего отдельного кода, что фактически ставило их вне закона, указывали участники дискуссии — и инфлюенсеры, и представители ведомств. Свидетельством по сути нелегального режима стала волна уголовных процессов в отношении блогеров, которых следственные органы обвинили в мошенничестве и неуплате налогов.

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Справка «Известий» Весной 2023 года правоохранительные органы возбудили дело против Валерии Чекалиной (Лерчек), ее обвинили в неуплате налогов на 300 млн рублей. Чуть позже суд отправил под домашний арест Елену Блиновскую, ей вменяется неуплата налогов на 918 млн рублей. Кроме того, фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей тогда же стала и блогер Александра Митрошина, но она оперативно погасила задолженность.

Объем этого рынка в России, по данным за прошлый год, составил 52 млрд рублей, а в 2023-м он, по прогнозам, может достичь порядка 70–80 млрд , заявил на круглом столе сооснователь Ассоциации блогеров и агентств (АБА), управляющий партнер агентства BlackLight Creative Communications Максим Перлин.

— Это очень значительная часть экономики — в разы больше финансовых объемов печатных СМИ и радио. А через пять-семь лет блогеры будут прокачивать через себя объем рекламных денег, сравнимый с телевидением , — полагает он.

Врач и блогер Олег Абакумов добавил, что возбуждение уголовных дел бросает негативный шлейф на индустрию и мешает «устойчивости рынка», уверенности в завтрашнем дне . По словам спикера, в такой ситуации вкладываться в эту индустрию становится всё сложнее. А помощник начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Юрий Горяинов и вовсе выступил против стигматизации блогинга как вида деятельности . Он отметил, что «у противоправных действий не должно быть специального окраса».

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Надежды на ОКВЭД

По данным АБА, в России в 2022 году насчитывалось больше 1 тыс. блогеров с аудиторией свыше 1 млн человек. Уже сейчас на рынке представлен крайне широкий спектр их услуг: лайф-коучинг, деловые тренинги, арт- и перформанс-коучинг, «марафоны желаний». Можно встретить и услуги по ангелотерапии и астропсихологии . Введение кода ОКВЭД не только узаконит всю эту деятельность, но и позволит представителям сферы получать от государства поддержку и льготы , считает глава АБА.

— Блогеров часто называют мошенниками, треш-стримерами и так далее. Но это огромная отрасль, где процент скандалистов не больше, чем в обществе в целом . Поэтому мы хотим установить определенный стандарт на рынке и закрепить его в законодательстве, — пояснил Максим Перлин.

Представитель ФНС отметил, что «специальный режим для инфобизнеса возможен, его нужно обсуждать, настраивать его параметры» . По его словам, одна из главных претензий налоговиков к блогерам — искусственное дробление бизнеса .

— Все кейсы, с которыми сталкивались налоговые и правоохранительные органы в последнее время, связаны именно с этим, когда блогер всё время хочет казаться маленьким и дробит свой бизнес, хотя он управляется из единого центра , — сказал он.

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Сегодня инфлюенсеры, не зарабатывающие на своих аккаунтах , а ведущие их просто для души или для личных целей (например, самореклама) могут вообще никак не регистрировать эту свою деятельность, поскольку она у них не связана с извлечением прибыли , объяснил юрист, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев. Но если блог начинает приносить доход, то речь уже идет именно о предпринимательской деятельности , а значит, нужно получить какой-либо юридический статус, платить налоги и сдавать отчетность.

— Здесь блогерам доступны варианты самозанятости, а также регистрации ИП или юридического лица . Выбор конкретной юридической формы ведения предпринимательской деятельности зависит главным образом от оборотов, — рассказывает собеседник «Известий».

В случае, если человек зарабатывает до 2,4 млн рублей в год, он может получить статус самозанятого. Но если его годовой доход будет больше, лучше подойдет статус индивидуального предпринимателя или регистрация юридического лица .

Совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков назвал эту сферу «курицей, несущей золотые яйца» и отметил, что ее влияние на политику и экономику будет только возрастать . Он призвал закрепить понятия «инфобизнесмен» и «коуч» на законодательном уровне и регулировать блогеров через их вхождение в различные ассоциации . По его мнению, лицензирование вместе с введением кода «создаст точку устойчивости и безопасности» для всех участников рынка.

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Психолог Михаил Лабковский заявил, что без четкого правового регулирования блогеры оказались в правовом ваккууме. В результате им сложно оказывать противодействие пиратам, которые крадут их оригинальные методики и искажают их , что в конечном итоге негативно влияет на потребителей таких курсов.

Излишняя зарегулированность выбросит отрасль в тень и ухудшит качество контента , считает профессор ВШЭ Евгений Коган. А блогер Рада Русских добавила, что «чем больше регулирование, тем больше черный рынок».

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев предложил два варианта появления кода для инфлюенсеров : внести в код «Рекламная деятельность» подкод по блогерству и разработать национальный стандарт такой деятельности, который потом может сам по себе стать отдельным кодом ОКВЭД.

В то же время чиновник предостерег от излишних надежд на ОКВЭД, заявив, что сам по себе этот код отрасль не регулирует , это лишь инструмент. С ним согласился представитель Минцифры Олег Кузнецов, отметив, что « ОКВЭД не волшебная палочка, с помощью которой можно решить все проблемы ».

Депутат Госдумы Яна Лантратова по итогу круглого стола сообщила, что создается межведомственная рабочая группа, которая займется разработкой законодательных инициатив и нормативных актов, регулирующих деятельность блогеров и представителей инфобизнеса .

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— Пригласим в нее всех заинтересованных: представителей профессионального сообщества, Росстандарта, Минцифры, Минэкономразвития, Минобрнауки, МВД, Генпрокуратуры, ФНС, экспертов, — сказала она. — Группа зафиксирует все озвученные предложения и выступит с законодательной инициативой.

Сформированное предложение по коду, в частности, будет направлено в Росстандарт.

Нужно ли блогерам вступать в СРО

Росреестр в начале декабря зарегистрировал первую саморегулируемую организацию (СРО) блогеров в России . Она создана на базе АБА, в организацию вошло 50 тыс. человек . Это по сути еще один путь вписать инфлюенсеров в правовое поле — уже в области регулирования их деятельности.

Этот статус открывает перед блогерами большие возможности , пояснил в беседе с «Известиями» руководитель проектной команды АБА Тимур Ахмедов. В частности, ассоциация сможет представлять их интересы на уровне государства, а также участвовать в антимонопольном разбирательстве .

— Кроме того, АБА сможет обжаловать в арбитражном суде нормативно-правовые акты органов госвласти и органов местного самоуправления, применять меры ответственности к блогерам, устанавливать стандарты и правила в сфере рекламы , рассматривать жалобы на инфлюенсеров и агентства, — рассказал собеседник «Известий».

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Но главное, по его словам, ассоциация получит возможность быстрее продвигать свои инициативы к организаторам тендеров в сфере influence-маркетинга по выделению членов АБА как приоритетных или единственно возможных участников .



Для блогосферы требований по участию в СРО сейчас законодательство не устанавливает, отметил юрист Ефим Казанцев.

— Поэтому на сегодняшний день участие в них не является необходимостью и осуществляется только по их собственной инициативе . Каких-либо специальных правил о налогообложении, отчетности или иной деятельности блогеров, состоящих в профильном СРО, законом не предусмотрено, — говорит юрист. — Но возможно, что такие нормы появятся позже.

На начальном этапе вступление в СРО не станет обязательным для всех инфлюенсеров , отметила управляющий партнер Sona Private Consulting Наринэ Беглярова. Но тех, кто захочет присоединиться, со временем может ждать еще ряд нововведений.

— В частности, планируемый к введению код ОКВЭД позволит блогерам участвовать в госзаказах и рассчитывать на государственную поддержку , — рассказывает специалист. — СРО сможет содействовать антимонопольным разбирательствам и обжаловать решения контролирующих органов в арбитражном суде.