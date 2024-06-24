Бригада медицинских специалистов из Москвы прибыла в Севастополь по поручению президента России Владимира Путина. Об этом 24 июня сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее президент поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю и направить в город бригаду медиков из Москвы для оказания помощи.

«Сейчас 35 специалистов мы развозим по нашим больницам, к утру они оценят состояние пострадавших и оценят необходимость и возможность транспортабельности пациентов», — говорится в Telegram-канале Развожаева.

Губернатор уточнил, что в составе сводной бригады прибыли специалисты Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, департаменту здравоохранения Москвы, и специалисты-психологи МЧС.

На месте работает заместитель губернатора Александр Кулагин.

ВСУ днем в воскресенье, 23 июня, нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS американского производства. Основной удар пришелся на пляж в Учкуевке. По последним данным, пострадал 151 человек, 82 из них госпитализированы, погибли четверо.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. В связи с этим вину за случившееся там возложили на Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также на киевский режим.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что пострадавшие из числа несовершеннолетних будут направлены в больницы Москвы, борт из столицы уже в пути. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования. Кроме того, даны все необходимые распоряжения.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ВСУ ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла его в День Святой Троицы.

В свою очередь, американский журналист Джексон Хинкл назвал наведение ракет США для удара по Севастополю актом войны. А бывший офицер американской армии, политолог Скотт Беннетт подчеркнул, что ответственен за данное преступление Вашингтон, а американские власти являются «добровольными участниками этих продолжающихся военных преступлений», продолжая поставлять Украине ракеты для подобных атак.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных