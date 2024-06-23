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В Турции рассказали о мести саудовского принца Байдену

Sabah: Саудовская Аравия отомстила Байдену за критику наследного принца
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Окончание нефтедолларого соглашения между США и Саудовской Аравией стало местью наследного принца Мухаммеда бин Салмана, которого американский президент Джо Байден называл «изгоем». Такое мнение 21 июня высказал директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

Отмечается, что в мировом сообществе ожидается кардинальное перераспределение ресурсов и политического влияния. Так, в частности, механизмом этой «новой эры» является конец нефтедолларовой системы, по которой Саудовская Аравия соглашалась продавать свою нефть за доллары. Как напоминает автор, во время предвыборной кампании 2020 года американский президент Байден оскорбил бин Салмана, назвав его «изгоем».

«Решение Эр-Рияда говорит о тотальном фиаско для Вашингтона. Нет сомнений в том, что крах нефтедоллара также станет финалом США как мировой сверхдержавы. Потому что этот шаг вызовет большие потрясения в мировом финансовом порядке», — заявил Тутар.

Саудовская Аравия не стала пролонгировать соглашение с США «нефть в обмен на доллары» от 1974 года. Договор, известный как нефтедолларовое соглашение, был заключен в рамках нефтяного кризиса 1970-х годов и стал базовым для мировой финансовой системы, обеспечивая главенствующее положение доллара в глобальной экономике. Продажа нефти только за доллары позволяла укреплять американскую валюту, удерживала цены на нефть и поддерживала спрос на долларовые активы, что было выгодно как для США, так и для мирового финансового рынка.

Сделка века: США решили ускорить нормализацию между Израилем и Саудовской Аравией
Первым этапом для этого должны стать двусторонние соглашения между Вашингтоном и Эр-Риядом

Ранее, 5 мая, газета Financial Times (FT) узнала, что Соединенные Штаты готовы подписать оборонный договор с Саудовской Аравией только в случае, если Эр-Рияд наладит отношения с Израилем.

До этого, 5 июня прошлого года, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США фокусируются на сохранении баланса на нефтяном рынке ради интересов американской экономики после решения Саудовской Аравии сократить добычу.

Также, 15 июля 2022 года, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга для журналистов на борту самолета главы государства, направляющегося в Саудовскую Аравию, заявил, что США намерены играть ключевую роль на Ближнем Востоке. Байден, в свою очередь, заявил, что ослабление влияния США на Ближнем Востоке было ошибкой и Вашингтон не должен допустить того, чтобы образовавшийся вакуум заполнили Китай или Россия.

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