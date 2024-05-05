СМИ узнали условие подписания США оборонного договора с Саудовской Аравией

Соединенные Штаты готовы подписать оборонный договор с Саудовской Аравией только в случае, если Эр-Рияд наладит отношения с Израилем, сообщает 4 мая газета Financial Times (FT).

«Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что администрация [президента Джо] Байдена не станет подписывать соглашение по обороне с Саудовской Аравией, если королевство и Израиль не согласятся нормализовать отношения», ― сказано в публикации.

Как отметил чиновник, американский лидер в ближайшие месяцы планирует публично рассказать о стратегии, которая позволит обеспечить Израилю безопасность и стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке.

Некоторые арабские страны, например, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Иордания, Ливан, Кувейт и другие, не признают Израиль как независимое государство, но периодически поднимают вопрос о пересмотре такого отношения.

Ранее, 28 марта, президент Байден заявил на мероприятии Демократической партии по сбору средств на президентскую кампанию, что ряд стран Персидского залива, среди которых Саудовская Аравия и Катар, готов признать Израиль как государство. Он уточнил, что это может произойти не в ближайшее время, но прогресс в этом вопросе заметен.