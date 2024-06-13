Командиров подразделений украинской армии обязали согласовывать тезисы к комментариям в СМИ, блогам и интервью с Управлением стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 июня сообщило украинское издание «Страна.ua».

По информации СМИ, приказ об этих нововведениях в украинской армии был подписан недавно, однако подготовлен управлением стратегических коммуникаций уже давно. Так, в частности, он касается командиров и начальников структурных подразделений ВСУ, а также военных учебных заведений.

Журналисты также отмечают, что предназначенные для обнародования от лица ВСУ материалы необходимо отправлять на рассмотрение не позднее чем за трое суток до публикации.

Ранее, 11 июня, военнопленный рассказал о возможности купить у командиров ВСУ отпуск. По его словам, в украинской армии огромные потери: в рембате потери составляли более 20%, а тот батальон, куда его перевели, почти полностью уничтожен. Сдаться в плен теперь удается немногим — бойцам угрожают расстрелом, покидать позиции на линии боевого соприкосновения не позволяют, если не заплатить.

Тогда же украинский пленный Александр Журавель с позывным Манюня рассказал, как на Украине пытались судить группу плохо подготовленных военнослужащих за то, что они отказались исполнять приказ командования и не пошли на штурм. По его словам, некоторые солдаты ВСУ боятся оружия, а один его сослуживец однажды даже бросил чеку вместо гранаты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.