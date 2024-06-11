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Пленный рассказал о попытках судить украинских военных за отказ идти на штурм

Пленный Журавель: группу военных ВСУ попытались судить за отказ идти на штурм
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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На Украине попытались судить группу плохо подготовленных военнослужащих за то, что они отказались исполнять приказ командования и не пошли на штурм. Об этом 11 июня рассказал украинский пленный Александр Журавель с позывным Манюня.

По его словам, некоторые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся оружия, а один его сослуживец однажды даже бросил чеку вместо гранаты.

«И нас решили заслать на штурмы. Вот. И мы по итогу отказались. И типа нас сделали отказниками, что мы все такие плохие. Сказали будут шить дело», — отметил пленный.

Его сослуживцы не хотели выполнять приказ из-за плохой подготовки и отсутствия информации о российских позициях, которые надо было штурмовать, пояснил он. Несмотря на угрозы, до суда дело так и не дошло, а их штурмовая группа была расформирована. Военных перевели в другую часть, в пехоту, уточнил военнослужащий ВСУ.

Сам Журавель попал в российский плен 25 мая.

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Ранее в этот день военнопленный из 415-го стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко рассказал, что во время наступления российских подразделений в Харьковской области командиры оставили его и сослуживцев на позициях выживать. Кроме того, он упомянул об отсутствии в его батальоне тяжелой техники и вооружения. Кроме двух крупнокалиберных пулеметов в селе Стрелечье, на позициях украинской армии имелось только стрелковое оружие, ручные гранаты и пехотные гранатометы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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