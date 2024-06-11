Военнослужащий 415-го стрелкового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Доценко, попавший в плен после ранения, рассказал, какой была ситуация в Харьковской области во время наступления российских подразделений и как командиры оставили его и сослуживцев на позициях выживать. Минобороны РФ 11 июня показало фрагмент его рассказа.

В плен Доценко попал, получив ранение на позиции. Вскоре он потерял сознание и порядка пяти дней провел в одной из ям, которую ранее использовали для сброса пищевых отходов. После нескольких дней там он смог выбраться из-за сильной жажды. Так его обнаружили военнослужащие группировки войск «Север».

Солдат ВСУ рассказал, как был направлен в 415-й батальон после мобилизации. Соединение было сформировано из жителей Запорожья в начале 2023 года, служба проходила в тыловых районах области, на блокпостах. Когда инструкторы стали говорить о том, что из них могут сформировать штурмовые подразделения, он и сослуживцы такого развития событий не ожидали. Однако во второй половине 2023 года батальон, в составе которого находил Доценко, был придан 125-й бригаде.

«Нас прикомандировали к 125-й бригаде, это бригада Львовская, она тоже никогда не была на боевых действиях конкретных», — пояснил он.

По его словам, задачей 125-й бригады на харьковском направлении было удерживать участок обороны между приграничными селами Красное – Глубокое – Стрелечье. В случае наступления российских сил подразделения бригады должны были обороняться до подхода резервов. В дальнейшем планировались их отход на вторую линию обороны и перегруппировка. Но при наступлении ВС РФ никто не отвел личный состав на тыловые позиции — людей бросили.

«К вечеру, по-моему, «залетело» две Bradley с пулеметами. По-моему, был «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ. — Ред.) . Вытянули своих. Тех, кто был, другие — пограничники с нами еще были, никого, ничего… Забрали своих и «откатились», — рассказал Доценко о присутствии в Харьковской области представителей националистического украинского подразделения «Кракен».

Он добавил, что в Харьков заехали ближе к концу сентября. Блокпосты, три-четыре населенных пункта, которые нужно было удерживать, и между ними всякие окопные линии. Солдат ВСУ упомянул об отсутствии в его батальоне тяжелой техники и вооружения. Кроме двух крупнокалиберных пулеметов в селе Стрелечье, на позициях ВСУ имелось только стрелковое оружие, ручные гранаты и пехотные гранатометы.

23 мая Минобороны РФ показало видеофрагмент с военнослужащими 4-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины, которые были взяты в плен военнослужащими российской группировки войск «Север» в ходе боевых действий по освобождению населенного пункта Красное в Харьковской области. Один из пленных отметил, что сдаться в плен российским войскам было «хотя бы какой-то вероятностью возвратиться домой и увидеть родных».

20 мая оборонное ведомство России рассказало, как военнослужащие российской группировки войск «Север» в ходе боевых действий в Харьковской области взяли в плен солдат ВСУ. Те поделились своими историями о том, как попали на фронт, какого уровня оборона была у ВСУ под Харьковом и почему они предпочли сдаться.

11 мая портал Business Insider сообщил, что после начала спецоперации России по защите Донбасса на Украину прибыли тысячи наемников из разных стран. Однако многие разочаровались в выборе, так как Киев относится к ним как к расходному материалу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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