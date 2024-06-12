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Сюжет:

Военнопленный рассказал о возможности купить у командиров ВСУ отпуск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) процветает коррупция, материальное положение влияет на возможность выжить. Об этом рассказал попавший в плен военнослужащий 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ рядовой Андрей Мирошниченко. Минобороны РФ 12 июня опубликовало фрагмент его истории.

По словам пленного Мирошниченко, он ездил в Польшу на заработки, как и многие украинцы. Когда вернулся, попал под мобилизацию. Причем сотрудники территориального центра комплектования ВСУ поставили его семью перед выбором: в армию должен был пойти либо он, либо его отец.

Первое время Мирошниченко служил в ремонтно-восстановительном подразделении, был водителем, занимался ремонтом грузовой автомобильной и бронированной техники, затем был переведен в передовые части. На позициях они с сослуживцами находились посменно, по шесть дней.

«В следующий раз нас завезли и сказали, что наших разбили, надо сходить посмотреть, забрать раненых. Мы туда дошли, и нас встретили штурмовики. <…> Отправляют-то, можно сказать, на убой. За любой проступок отправляют в самые такие места, где стреляют, убивают», — поделился пленный солдат.

По его словам, в украинской армии огромные потери: в рембате потери составляли более 20%, а тот батальон, куда его перевели, почти полностью уничтожен. Сдаться в плен теперь удается немногим — бойцам угрожают расстрелом, покидать позиции на линии боевого соприкосновения не позволяют. Но не всем.

«Те, кто хорошо с комбатом общается, денежки дает — и домой ездит, когда захочет. А кто нет — сразу на передовую. За что воевать, стрелять — не понятно. Они не рассчитывают, что мы будем в плен сдаваться. Думают, спишут нас, да и всё, как без вести пропавших», — добавил он.

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11 июня украинский пленный Александр Журавель с позывным Манюня рассказал, как на Украине пытались судить группу плохо подготовленных военнослужащих за то, что они отказались исполнять приказ командования и не пошли на штурм. По его словам, некоторые солдаты ВСУ боятся оружия, а один его сослуживец однажды даже бросил чеку вместо гранаты.

Ранее в этот день военнопленный из 415-го стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко рассказал, как во время наступления российских подразделений в Харьковской области командиры оставили его и сослуживцев выживать. Кроме того, он упомянул об отсутствии в его батальоне тяжелой техники и вооружения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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