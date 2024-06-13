Реклама
Прямой эфир
Культура
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» призналась в любви к борщу и оливье
Мир
Почти 100 человек пострадали во время протестов в Армении
Экономика
В ГД внесут проект о запрете выплачивать зарплату ниже МРОТ уже после вычета НДФЛ
Экономика
Мосбиржа с 13 июня прекратит торги долларом и евро в связи с санкциями США
Экономика
Объем выдачи льготной ипотеки в мае повысился на 17%
Общество
Дело о рекордной взятке поступило в суд Балашихи
Мир
День России отпраздновали в турецкой Анталье
Мир
Столтенберг призвал сделать обязательными поставки оружия Киеву для стран — членов НАТО
Армия
ВКС России нанесли 10 ударов по базам боевиков в Сирии
Мир
Посол Антонов заявил об ответе России на навязываемую США конфронтацию
Армия
Российские конструкторы разработали новый компактный пулемет ПКZ
Мир
В США задержали ворвавшуюся с оружием в здание ФБР женщину
Общество
Синоптики спрогнозировали до +23 градусов и дожди в Москве 13 июня
Мир
Акция протеста против властей в Буэнос-Айресе привела к пожарам и пострадавшим
Спорт
Лионель Месси назвал «Интер Майами» своим последним клубом
Общество
В 20% колледжей и техникумов нет мероприятий по трудоустройству учащихся
Экономика
Центробанк принял решение о приостановке торгов гонконгским долларом с 13 июня
Сюжет:

Посол Антонов заявил об ответе России на навязываемую США конфронтацию

0
Фото: Global Look Press/Russian Embassy in the USA
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США получат ответ от России на навязываемую ей конфронтацию. Об этом заявил 12 июня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на мероприятии, приуроченном ко Дню России.

«Мы навязываться в партнеры не собираемся. Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют. Тем не менее на навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ», ― прокомментировал дипломат очередное пополнение санкционного списка США, его слова цитирует «РИА Новости».

По словам Антонова, Вашингтон продолжает верить в свою исключительность в разрешении мировых конфликтов в одиночку.

«Тем временем растут такие угрозы, как терроризм, распространение ОМУ (оружие массового поражения. ― Ред.), киберпреступность, пандемии и многие другие», ― добавил посол.

Весомое имущество: можно ли назвать изъятие активов США зеркальным ответом
Что позволяет конфисковать новый указ президента РФ и позволит ли это компенсировать ущерб ЦБ и правительства

Ранее в этот день США ввели санкции против 300 компаний и физлиц якобы за помощь РФ при проведении спецоперации. Под санкции попали компании, связанные с IT и авиацией, а также «Казанское ОКБ», концерн радиостроения «Вега», НПО «Поиск», Мосбиржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и другие.

Страны Запада регулярно вводят санкции, однако должного эффекта они не оказывают. В начале апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК работает над 14-м пакетом санкций против России. Он допустил, что пакет будет включать обширный перечень ограничительных мер с сильной защитой от их обхода.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024