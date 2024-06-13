Посол Антонов заявил об ответе России на навязываемую США конфронтацию

США получат ответ от России на навязываемую ей конфронтацию. Об этом заявил 12 июня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на мероприятии, приуроченном ко Дню России.

«Мы навязываться в партнеры не собираемся. Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют. Тем не менее на навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ», ― прокомментировал дипломат очередное пополнение санкционного списка США, его слова цитирует «РИА Новости».

По словам Антонова, Вашингтон продолжает верить в свою исключительность в разрешении мировых конфликтов в одиночку.

«Тем временем растут такие угрозы, как терроризм, распространение ОМУ (оружие массового поражения. ― Ред.), киберпреступность, пандемии и многие другие», ― добавил посол.

Ранее в этот день США ввели санкции против 300 компаний и физлиц якобы за помощь РФ при проведении спецоперации. Под санкции попали компании, связанные с IT и авиацией, а также «Казанское ОКБ», концерн радиостроения «Вега», НПО «Поиск», Мосбиржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и другие.

Страны Запада регулярно вводят санкции, однако должного эффекта они не оказывают. В начале апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК работает над 14-м пакетом санкций против России. Он допустил, что пакет будет включать обширный перечень ограничительных мер с сильной защитой от их обхода.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.