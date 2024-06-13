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Политолог Херстль заявил о бессмысленности саммита по Украине в Швейцарии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Так называемый саммит мира по Украине в Швейцарии, на который не поедет даже генсек ООН Антониу Гуттериш, не имеет никакого смысла. Об этом в среду, 12 июня, заявил в интервью «Известиям» немецкий политолог Кристофер Херстль.

«Эти бесконечные и беспочвенные саммиты, не влияющие ни на что, находятся под угрозой, что говорит о невозможности идей господина [президента Украины Владимира] Зеленского и указывает на то, что он не может сдвинуться с места без разрешения своих американских покровителей», — заявил политолог.

Он добавил, что попытки европейских властей присвоить российские активы незаконны. Собеседник также заявил, что решение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен присвоить российские активы незаконно. По словам политолога, подобное поведение европейских политиков продиктовано Вашингтоном, который хочет втянуть Европу в конфликт.

«Это подорвет авторитет Европы в глазах мировой общественности, нас будут воспринимать как воров, вот к чему приводит дружба с Америкой, с такими союзниками и враги не нужны», — сказал Херстль.

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Ранее в это день генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что не посетит мирную конференцию по Украине из-за личных обязательств. Он обратил внимание, что это решение не имеет политического значения. Гутерриш добавил, что делегация ООН примет участие в этом мероприятии и будет играть там роль международного наблюдателя.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. От участия в мероприятии отказался ряд стран, в частности Саудовская Аравия, Китай, Бразилия, Мексика и Камбоджа. Конференцию не посетит и президент США Джо Байден. Вместо него Вашингтон на саммит направит вице-президента страны Камалу Харрис и советника американского лидера Джейка Салливана.

При этом российская сторона неоднократно указывала на готовность к переговорам. 17 мая президент России Владимир Путин отметил, что РФ не отказывалась от диалога, в отличие от Украины. По его словам, Москва следит за событиями вокруг июньской конференции в Швейцарии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями», в свою очередь, заявил, что саммит является пустым времяпрепровождением.

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