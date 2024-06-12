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Генсек ООН отказался участвовать в саммите по Украине

Гутерриш отказался участвовать в саммите по Украине, сославшись на другие планы
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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Генсек ООН Антониу Гутерриш 12 июня сообщил, что не сможет посетить посвященный украинскому кризису саммит в Швейцарии. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга, трансляцию которого ведет агентство Reuters на YouTube.

«К сожалению, у меня есть и личные обязательства, от которых я не могу отказаться в один день. Тот факт, что я не приду сам, не имеет политического значения», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Гутерриш отметил, что ООН будет присутствовать на конференции «на надлежащем уровне» в качестве международного наблюдателя. Генсек подчеркнул, что позиция организации заключается в приверженности к миру на Украине.

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Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. От участия в мероприятии отказался ряд стран, в частности Саудовская Аравия, Китай, Бразилия, Мексика и Камбоджа. Конференцию не посетит и президент США Джо Байден. Вместо него Вашингтон на саммит направит вице-президента страны Камалу Харрис и советника американского лидера Джейка Салливана.

Ранее в среду глава МИД Индии Винай Кватра подтвердил участие представителей государства на встрече в Швейцарии. Дипломат не уточнил, кто именно будет направлен на саммит, однако подчеркнул, что страна будет представлена «на соответствующем уровне».

Российская сторона неоднократно указывала на готовность к переговорам. 17 мая президент России Владимир Путин отметил, что РФ не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины. По его словам, Москва следит за событиями вокруг июньской конференции в Швейцарии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями», в свою очередь, заявил, что саммит является пустым времяпрепровождением.

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