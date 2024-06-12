Индия примет участие в саммите по Украине «на соответствующем уровне»

Представители Индии будут присутствовать на посвященном ситуации на Украине саммите в Швейцарии. Об этом 12 июня заявил во время брифинга глава МИД страны Винай Кватра.

«Индия примет участие в мирном саммите, который пройдет в Швейцарии, на соответствующем уровне», — передает слова министра портал Amrit Vichar.

При этом дипломат не уточнил, кто именно посетит встречу.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Индии Нарендре Моди приглашение на саммит. Тогда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киеву особенно важно участие Индии на швейцарской конференции. Затем, 20 мая, Моди подтвердил в интервью Amarujala участие Индии в саммите, чтобы «поддержать голос Глобального Юга» на встрече. По словам премьера, уровень участия будет зависеть от времени, логистики и сопутствующих обязательств.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. От участия в мероприятии отказался ряд стран, в частности Саудовская Аравия, Китай, Бразилия, Мексика и Камбоджа. Конференцию не посетит и президент США Джо Байден. Вместо него Вашингтон на саммит направит вице-президента страны Камалу Харрис и советника американского лидера Джейка Салливана.

Российская сторона неоднократно указывала на готовность к переговорам. 17 мая президент России Владимир Путин отметил, что РФ не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины. По его словам, Москва следит за событиями вокруг июньской конференции в Швейцарии. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, саммит является пустым времяпрепровождением.