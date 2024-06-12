У здания парламента Армении начались стычки протестующих с полицией

У здания парламента Армении во время очередной акции против премьер-министра страны Никола Пашиняна начались стычки протестующих с полицией. Видео с места событий есть в распоряжении «Известий» 12 июня.

Митингующие пытаются прорвать оцепление у здания парламента, силовики стараются их оттеснить, пишет «Газета.Ru».

Как сообщает портал News.am, предварительно, задержаны 42 человека. К зданию парламента стягиваются дополнительные силы. По данными СМИ, самочувствие некоторых участников митинга ухудшилось.

Протесты в Армении проходят с середины апреля. Они начались в Тавушской области, часть которой была затронута делимитацией с Азербайджаном. Так, четыре приграничных села перешли под контроль Баку. Тогда же жители региона перекрыли трассу, ведущую из Армении в Грузию. Движение получило название «Тавуш во имя Родины», его участники во главе с архиепископом Багратом Галстаняном начали шествие в Ереван. Галтанян также сообщал, что оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна.

Затем, 9 июня, Галстанян призвал граждан собраться на массовую акцию неповиновения, которую планируется проводить в течение четырех дней, начиная с 10 июня. Также он призвал парламент инициировать заседание для обсуждения роспуска действующего правительства. Кроме того, протестное шествие прошло и в тот день.

На следующий день, 10 июня, совет парламента Армении выступил против заседания о вотуме недоверия правительству Пашиняна. В тот же день корреспондент «Известий» сообщил, что сторонники движения «Тавуш во имя Родины» проводят новую акцию неповиновения в Ереване с требованием отставки Пашиняна.

Сам премьер еще в мае назвал церковь агентом влияния и пригрозил решить этот вопрос в ближайшие месяцы.