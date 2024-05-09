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Лидер оппозиции Армении сообщил о запуске процедуры импичмента Пашиняна

Лидер оппозиции в Армении Баграт дал Пашиняну час, чтобы тот ушел в отставку
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Фото: ТАСС/Патрин Александр
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Оппозиция в Армении запускает процедуру импичмента главы правительства страны Никола Пашиняна. Об этом 9 мая заявил лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт.

«Первым шагом, который мы сделаем, будет выражение недоверия Николу Пашиняну в Национальном Собрании», — приводит слова архиепископа агентство News.am в своем Telegram-канале.

До этого лидер оппозиции призывал Пашиняна подать в отставку в течение часа. Глава правительства не ответил на это.

В столичном Ереване на площади Республики проходит митинг сторонников оппозиции, туда пришли несколько тысяч человек. Люди скандируют лозунги и размахивают флагами Армении. У некоторых в руках транспаранты.

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Ранее, 7 мая, Пашинян назвал несерьезным разговор о своей отставке из-за протестов оппозиции, вызванных делимитацией границ с Азербайджаном. По мнению премьер-министра, если приостановить этот процесс, начнется новая война между Ереваном и Баку. Такое развитие событий нужно только тем, кто хочет «утвердить марионеточное руководство» в Армении.

19 апреля прошла встреча государственных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации госграницы. По ее итогам Ереван и Баку решили основывать свое решение по границам на Алма-Атинской декларации от 1991 года, а под контроль Азербайджана перешли четыре села. 23 апреля на границе между странами появился первый пограничный столб. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 апреля сообщил, что процесс демаркации границ начался.

Из-за этих событий в Армении начались протесты. В конце апреля протестующие перекрывали дорогу Армения – Иран и межгосударственную трассу в Грузию. 27 апреля к одной из акций присоединились около 20 военнослужащих-контрактников. В начале мая в Армении задержали 30 протестующих, которые перекрыли дорогу на участке в Тавушской области.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября 2023 года. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября взяло регион под контроль и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились полностью прекратить боевые действия, но в апреле произошло несколько инцидентов на границах государств.

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