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Пашинян назвал несерьезным разговор о его отставке из-за протестов оппозиции

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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал несерьезным разговор о своей отставке на фоне протестов оппозиции из-за делимитации границ с Азербайджаном. Такое заявление он сделал во вторник, 7 мая, на пресс-конференции в Ереване.

«Я десятки раз отвечал на вопрос о своей отставке. Я подавал в отставку, и не раз. Постоянно подающий в отставку премьер Армении — это уже несерьезно», — сказал Пашинян, чье выступление транслировало агентство News.am.

По мнению президента Армении, в случае требуемой протестующими приостановки процесса делимитации границ с Азербайджаном начнется война.

Подобное развитие событий нужно силам, которые хотят «добиться смены власти в Армении без выборов» и «утвердить марионеточное руководство», считает армянский премьер. Он утверждает, что такой сценарий якобы поддерживают завербованные иностранными спецслужбами криминальные круги.

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19 апреля прошла встреча государственных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации госграницы. По ее итогам Ереван и Баку решили основывать свое решение по границам на Алма-Атинской декларации от 1991 года, а под контроль Азербайджана перешли четыре села. 23 апреля на армянско-азербайджанской границе установили первый пограничный столб, а 28 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о начале демаркации границ между обеими странами.

Данные процессы вызвали протесты в Армении. В конце апреля протестующие перекрывали трассу Армения – Иран и межгосударственную трассу в Грузию. В одном из случаев к протесту присоединились порядка 20 военных-контрактников. В начале мая в Армении задержали 30 протестующих, которые блокировали дорогу на участке в Тавушской области.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября 2023 года. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября взяло регион под контроль и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий, однако только в апреле сообщалось о нескольких инцидентах на границах государств.

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