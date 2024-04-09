Ушли на перестрел: с чем связано новое обострение между Арменией и Азербайджаном

В начале апреля ухудшилась обстановка на границе Армении и Азербайджана. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, а также заявили о том, что переговоры по мирному договору зашли в тупик. «Известия» разбирались в ситуации.

Что произошло

В начале апреля ухудшилась ситуация на границе Армении и Азербайджана. Сначала Баку сообщил, что соседи начали стягивать к линии соприкосновения войска, бронетехнику и артиллерию, видео перемещений появились в соцсетях. В Ереване в ответ заявили, что имеют полное право строить на своей территории оборонительные сооружения.

Далее стороны почти в ежедневном режиме стали обвинять друг друга в интенсивных обстрелах. Так, 6 апреля в Ереване сообщили, что соседи открыли огонь по селам Сюникской, Гегаркуникской и Тавушской областей. Подчеркивается, что обстрелы велись хаотично, без конкретных целей, пострадали в том числе жилые дома. В армянском минобороны посчитали, что азербайджанцы таким образом хотели спровоцировать армянские силы на ответные действия, чтобы потом обвинить Ереван в агрессии. В свою очередь, в Баку сообщили, что противник 16 раз открывал огонь по позициям азербайджанской армии.

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Кроме того, стороны заявили, что в тупик зашли переговоры по мирному договору. Так, глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что по двум важным вопросам не удается прийти к общему знаменателю. « Первый касается взаимного признания территориальной целостности. Когда мы пытаемся включить в проект мирного договора ссылку на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, то видим нежелание Азербайджана. Второй ключевой момент — это разблокирование инфраструктуры», — подчеркнул он.

В свою очередь, представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде напомнил, что в Баку считают угрозой «агрессивное вооружение» армянской армии. «Чтобы доказать свое серьезное отношение к мирному процессу, Армения должна избегать противоречивых заявлений и провокационных шагов. Азербайджан будет решительно пресекать направленные против него угрозы», — предупредил он.

В чем причины обострения

В последнее время у Азербайджана накопилось немало претензий к Армении. Некоторые из них касаются символических вопросов. Так, в Баку с раздражением восприняли одну из публикаций спикера армянского парламента Алена Смионяна. Тот на своей странице в соцсети выложил карту страны, на которой не указаны азербайджанские эксклавы.

Еще один вопрос подобного порядка — продолжение работы карабахского правительства. Последний глава Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян в конце марта в интервью французскому изданию Le Figaro сказал, что документ о роспуске республики был нелегитимным и антиконституционным, а потому структуры власти якобы могут продолжать работу. Никол Пашинян после этого заявил, что Ереван считает подобные выступления угрозой нацбезопасности и не признает никаких карабахских структур «в изгнании».

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Другие сюжеты более предметные. Так, в начале марта Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь «оккупированных» сел. Речь идет о четырех приграничных населенных пунктах, а также о четырех анклавах в Тавушской области на северо-востоке Армении. При этом некоторые из них имеют стратегическое значение. Например, через село Воскепар (Аскипара) проходит дорога из Армении в Грузию. В Баку также отвергли заявления армянской стороны о том, что азербайджанцы оккупировали 31 армянское село.

Никол Пашинян при этом говорил, что республика обязана пойти на болезненную делимитацию и демаркацию границы, иначе Азербайджан начнет полномасштабную войну. «Наша политика заключается в том, что мы не должны допускать войны. И именно поэтому мы решили, что должны согласиться на корректировку границы на этом участке. Мы делаем это не только ради Армении, но и конкретно для сел Воскепар, Киранц, чтобы обеспечить их безопасность», — говорил он. При этом в самой Тавушской области, а также в Ереване прошли акции против передачи территорий под контроль Баку.

Наконец, серьезное раздражение в Баку вызывает сближение Армении с Западом. В этом смысле ключевой стала встреча Пашиняна с лидерами ЕС и США, которая прошла 5 апреля в Брюсселе. Известно, что в переговорах приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к ним присоединились глава евродипломатии Жозеп Боррель и глава агентства USAID Саманта Пауэр.

Результаты встречи оказались довольно скромными. Брюссель и Вашингтон пообещали предоставить Армении €270 млн и $65 млн соответственно, деньги должны пойти на гуманитарные программы, диверсификацию энергетики и продолжение реформ. При этом в итоговом заявлении ничего не говорилось о сотрудничестве в сфере безопасности, хотя в отсутствие прочного мира с Азербайджаном именно это направление является для Армении ключевым.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: ТАСС/EPA/STR

Тем не менее Баку всё равно остался недоволен. Известно, что перед встречей 5 апреля западные лидеры пытались снять напряженность, для этого звонили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, но это не помогло. « В последние дни высокопоставленные лица США и Евросоюза в ходе телефонных разговоров, состоявшихся по их инициативе, пытались убедить нас в том, что эта встреча не направлена против Азербайджана. Но мы знаем, что она направлена против Азербайджана и сотрудничества на Южном Кавказе, преследует цель создать разделительные линии и добиться изоляции нашей страны», — говорил Алиев.

Что будет дальше

Политолог Андрей Арешев говорит, что Баку пытается вернуть восемь сел в Тавушской области, которые армянская сторона поставила под свой контроль еще в начале 1990-х годов.

— Правительство Пашиняна готово уступить, но ряд армянских общественных объединений, ветеранских организаций, оппозиционных структур выступают против. Соответственно, Баку обостряет ситуацию, чтобы простимулировать Ереван. Азербайджан как бы ставит соседей перед выбором: либо силовая эскалация, война и потеря сел, либо просто мирная передача населенных пунктов без человеческих жертв, — отмечает он.

Кавказовед Станислав Тарасов говорит, что в регионе складываются условия для полномасштабной эскалации.

Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев