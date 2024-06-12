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Пашинян сообщил о почти готовом мирном соглашении с Баку

Пашинян: подписание соглашения с Баку может состояться в течение месяца
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Фото: официальный сайт премьер-министра Республики Армения
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Текст мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном почти готов, оно может быть подписано после согласования последних деталей. Об этом 12 июня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Текст мирного соглашения вполне созрел, осталось скорректировать последние штрихи и подписать», — заявил он на брифинге в парке парламента. Прямое включение вел портал Armenia Today.

По его словам, подписание документа может состояться в течение месяца.

Ушли на перестрел: с чем связано новое обострение между Арменией и Азербайджаном
Диалог Баку и Еревана по мирному договору зашел в тупик

В этот же день минобороны Азербайджана сообщило, что российский миротворческий контингент полностью завершил процесс вывода своих сил из Карабахского региона, в котором находился с 2020 года.

Ранее, 10 мая, главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов провели переговоры по мирному договору между странами в Доме дружбы в Алма-Аты. Как отметил Мирзоян, заключать документ необходимо «с пониманием того, что все транспортные каналы будут находиться под суверенитетом стран» и будут действовать под юрисдикцией государств, через территорию которых они пройдут. Кроме того, он указал на важность согласования всех процедур пересечения государственной границы.

До этого, 19 апреля, под контроль Азербайджана перешли четыре армянских села. В аппарате Пашиняна рассказали, что Ереван в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью. В этот же день Баку и Ереван пришли к решению проводить делимитацию границы в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 года. Кроме того, стороны договорятся о единовременном и параллельном размещении своих пограничных служб вдоль линии соприкосновения. До полного завершения процесса делимитации границы будут считаться делимитированными.

Пашинян указал на необходимость процесса делимитации во избежание обострения конфликта с Азербайджаном 18 апреля. Тогда политик подчеркнул, что граница станет определенным гарантом безопасности. Кроме того, 10 апреля он заявил, что согласование границ именно по Алма-Атинской декларации гарантирует в том числе взаимное уважение территориальной целостности государств.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября 2023 года. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября взяло регион под контроль и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий, однако только в апреле сообщалось о нескольких инцидентах на границах государств.

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