В Донецке мирная жительница пострадала в результате обстрела ВСУ
В результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных силах Украины (ВСУ) пострадала 34-летняя мирная жительница. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал последствия обстрела города.
По его словам, в Петровский район Донецка прилетели две ракеты реактивной системы залпового огня Vampire. Одна из них пробила крышу пятиэтажки и попала в квартиру. Вторая пролетела мимо дома и упала между двумя другими жилыми многоэтажками.
По словам местного жителя, от атак ВСУ уже страдали соседние дома. Так, в один из них прилетала ракета, а на углу здания украинским беспилотником убило собаку.
По данным Telegram-канала представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в результате обстрела также был разрушен дачный дом по улице Земляничной.
Ранее,11 июня, жительница Горловки ДНР погибла в результате обстрела со стороны ВСУ. Глава города Иван Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Ранее, 9 июня, в Донецке один человек погиб и четверо пострадали в результате обстрела. Всего по Донецку было совершено 33 обстрела и выпущено 87 боеприпасов, в том числе кассетного типа.
ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.