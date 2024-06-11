Жительница Горловки погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

В результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку Донецкой Народной Республики (ДНР) погибла мирная жительница. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил в Telegram-канале глава города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела жилмассива «Строитель» со стороны украинских нацистов погибла мирная жительница Горловки», — написал он.

Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее, 10 июня, сообщалось, что над территорией Белгородской области были уничтожены беспилотники около 19:50, 16:50, 13:10, 12:00 и 10:30.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.