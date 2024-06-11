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Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Начался второй этап учений нестратегических ядерных сил, который направлен на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства. Об этом 11 июня сообщает Минобороны России.

«В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что в рамках первого этапа учений ракетные соединения Южного военного округа отработали задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению пусков.

Кроме того, личный состав подразделений авиации Воздушно-космических сил РФ отработал снаряжение учебными и специальными боевыми частями авиационных средств поражения, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Президент России Владимир Путин 9 мая сообщил, что министерства обороны и генштабы России и Белоруссии начали совместную подготовку к учениям с использованием нестратегического ядерного оружия. Он отметил, что такие учения — обычная практика, и в этот раз они пройдут в три этапа.

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