Посол Белоруссии рассказал подробности о тарифах в роуминге с Россией

Тарифы в роуминге России и Белоруссии не будут безлимитными. Об этом 10 июня заявил журналистам белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой.

«Промежуточным решением сегодняшней группы стало то, что это будут не безлимитные тарифы. Очевидно не безлимитные тарифы, потому что это высокая нагрузка на наших операторов», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Крутого, за основу будущего соглашения были взяты усредненные данные Международного союза электросвязи.

Посол рассказал, что, согласно статистике, в среднем житель Земли в роуминге пользуется тарифами, которые не превышают 300 минут исходящих звонков и 20-25 мегабайт трафика. Он добавил, что для среднестатистического пользователя этого достаточно.

Крутой указал также и на то, что на звонки в мессенджерах и на навигатор, чтобы не заблудиться в Минске, должно хватить лимитов.

Вопрос с роумингом хотят решить к 25-летию Союзного договора, то есть к декабрю 2024 года, добавил он.

Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией ведется с 2017 года. С апреля 2022 года была отменена плата за определенное количество входящих вызовов в роуминге. 24 мая президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени внутри Союзного государства будет отменен роуминг сотовой связи.

До этого о планах отменить роуминг сообщал глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Так, 14 мая в ходе пленарного заседания Госдумы он отметил, что ранее стоимость роуминга была снижена в десятки раз.