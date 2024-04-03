«Мы знаем свои перспективы, мы защищаем граждан Белоруссии и России»

Прямое авиасообщение между Брестом и Москвой будет запущено 3 апреля, в разработке находятся рейсы между Белоруссией и Владикавказом, Архангельском, Тюменью, Ульяновском, Омском и рядом других городов, рассказал «Известиям» государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Москва и Минск продолжают работать над адаптацией своих экономик в условиях санкций, товарооборот между странами в 2023 году достиг рекордных $54 млрд. О создании единого энергетического рынка, исторической памяти народов наших стран и о том, что Белоруссия — космическая держава — в интервью Дмитрия Мезенцева.

«Вместе работаем на умножение экономичеЮского потенциала»

— 3 апреля белорусская компания «Белавиа» открывает долгожданный рейс Брест – Москва. Есть ли в планах расширение маршрутной сети между городами России и Белоруссии?

— Руководители белорусских и российских регионов много раз говорили о необходимости расширить систему межрегиональных связей новыми рейсами, которые соединят областные центры братских республик. И это, что называется, свершилось. Из Гомеля рейс уже прибыл в Москву. 3 апреля из Бреста в Москву и, соответственно из Москвы в Брест, отправится самолет. В скором времени будут налажены рейсы во Владикавказ, Архангельск, в проработке сейчас рейсы в Тюмень, Ульяновск, Омск и ряд других городов, и это очень важно. Мы расширяем туристический потенциал, мы открываем друг для друга нашу географию, открываем наши города, поселки, наше пространство, а, значит, наши души.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

— На днях стало известно, что Россия и Белоруссия подготовили 25 паспортов программ импортозамещения, на которые будет выделено 80 млрд рублей. Как вы оцениваете адаптацию российской и белорусской экономик к условиям санкций?

— Правительство сегодня показывает успешную работу, которая началась 4 ноября 2021 года, когда [президенты России и Белоруссии] Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали 28 союзных программ и определили принципиально иной по масштабу и глубине этап экономической интеграции. И сегодня работа правительств во исполнение решений Высшего госсовета [России и Белоруссии] от 29 января этого года — это уже интеграционная работа на ближайшие три года — показывает очевидный результат. Сегодня мы говорим о создании производственных цепочек.

Та работа, которую ведут правительства под руководством [премьеров России и Белоруссии] Михаила Мишустина и Романа Головченко — это фундамент дальнейшего углубления интеграционных процессов. Осуществлено свыше 900 мероприятий по реализации 28 интеграционных программ. Сегодня мы совершенно реально говорим о сближении позиций министерства промышленности Беларуси и Минпромторга России по формированию единой промышленной политики. Мы видим особое отношение в агросекторе, говорим о формировании единого энергорынка, с уважением относимся к заделу, который определили центральные банки как регуляторы на финансовых рынках.

Это не значит, что всё сделано, это не значит, что безупречно работают все правовые механизмы и базовые положения союзного договора. Конечно, нужна шлифовка, нужна настройка. Но всё вместе — и парламенты, и правительства регионов, города-побратимы, предприятия — работают на сплочение и умножение экономического потенциала, на обеспечение конкурентоспособности.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— С какими конкретно экономическими итогами наши страны подошли к этому дню? Какие товарные группы наиболее востребованы в вопросах взаимной торговли?

— В ушедшем году мы констатируем рекордный товарооборот — $54 млрд. Практически $25 млрд — это объем экспорта из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. Востребованы машины, механизмы, оборудование, результаты работы предприятий в сфере микроэлектроники и электроники, работа на космос.

Может быть, мало кто знает, что Беларусь сегодня не просто страна, гражданка которой находится на орбите (Марина Василевская начала полет на МКС 23 марта. — «Известия»), Беларусь — это космическая страна, потому что центр управления полЕтами находится не только в Подмосковье, но и в Минске. Идет успешная работа «Роскосмоса» и Национальной Академии Наук [Белоруссии] с перспективой на 2027–2028 годы над новым совместным российско-белорусским спутником по дистанционному зондированию земли с уникальными характеристиками. Это также необходимо для реальной экономики, для сферы обороны и безопасности. Вот всё это складывается в огромный потенциал сотрудничества.

«Нас объединяют тысячи летописных страниц»

— Некоторые наблюдатели полагают, что такое сближение позиций Москвы и Минска произошло на фоне усиленного внешнего давления со стороны стран Запада. Насколько вы согласны с таким подходом?

— На данный момент 73 субъекта Российской Федерации имеют 81 соглашение с регионами Республики Беларусь, более 400 соглашений подписано в системе межрегиональных связей. Эти цифры действительно очень иллюстративные и емкие. Но какие бы цифры мы ни называли, они никогда не подменят ту систему отношений, совместных шагов по уважению исторической правды, защите памяти о подвиге советского солдата в годы Великой Отечественной войны.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Мы с огромным уважением относимся к тому, как чтят память воинов, сложивших свои головы в рамках операции «Багратион», здесь в Беларуси. По-особому памятен вклад партизан в том числе в освобождение Республики Беларусь, 80-летие которого мы будем отмечать 3 июля этого года.

Десятки событий, тысячи летописных исторических страниц нас объединяют на протяжении многовековой совместной истории. Есть внешнее давление — трудно найти слово покорректнее, но достаточно жесткое, хамское, беспардонное, неправедное — на Беларусь и Россию. Ответ на ваш вопрос очень простой: союзному договору 25 лет, он сплочен производственными планами, пониманием единства совместных внешнеполитических шагов.

В январе 2000 года Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись ратификационными грамотами, и с этого момента начал действовать договор, объединивший два государства в рамках новой модели сотрудничества. Тогда не было санкционного давления, нас завлекали призывами встать в один ряд с «цивилизованным» миром, нам обещали подачки, которые очень изящно упаковывались. Но всё это в прошлом.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко Фото: РИА Новости/ Дмитрий Астахов

А сегодня — настоящее: мы строим свои планы, помогаем друг другу, защищаем единое оборонное пространство Союзного государства, мы знаем свои перспективы, мы защищаем граждан Белоруссии и России — это всё под руководством наших национальных лидеров, которым доверяют миллионы людей. И когда Лукашенко говорит, что мы живем в едином пространстве союзного государства от Бреста до Владивостока, он абсолютно прав.

— Часто всплывают дискуссии о переходе наших стран на совместную валюту. Насколько это действительно находится в планах двух государств?

— Разные эксперты по-разному оценивают этот шаг. Линейка предложений и прогнозов тоже имеет широкий диапазон. Сегодня того, что характеризует взаимный товарооборот — а российский и белорусский рубли тоже братья, — вполне достаточного, чтобы оценивать эту работу как успешную. Ну, а время покажет.