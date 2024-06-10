По-новому метит: что Богомолов изменит в Театре Виктюка

Количество спектаклей Московского драматического театра Романа Виктюка в предстоящем сезоне могут сократить, а труппу — обновить. При этом в репертуаре появятся экспериментальные постановки, спектакли для детей, а к работе привлекут в том числе молодых режиссеров, сообщил новый худрук Константин Богомолов . 10 июня департамент культуры Москвы представил его коллективу театра. Это третья и финальная встреча с момента глобальных кадровых перестановок, о которых сообщили 7 июня. Слияния двух своих театров Богомолов не планирует и обещает, что их постановки не будут пересекаться в одном пространстве. «Известия» рассказывают, о чем еще говорилось на знакомстве с труппой Театра Виктюка.

Естественный дискомфорт

Встреча с труппой Театра Виктюка заняла не больше часа. Больше говорил новый худрук — голос Богомолова из динамика гулял эхом по опустевшему фойе перед входом в партер . «Известия» трижды приглашали на представления новых худруков — 7, 8 и 10 июня, но всегда в последний момент выяснялось, что встреча будет закрытой для прессы.

Богомолов говорил, что будет обновление театра и что с кем-то из артистов новое руководство может не сработаться. Но большую часть времени худрук отвечал на вопросы собравшихся. Коллектив театра волновали возможные сокращения и количество запланированных премьер: изменения происходят накануне закрытия театрального сезона.

— Все новое, а тем более объединение, всегда тревожно, — рассказал «Известиям» балетмейстер театра Владимир Аносов. — Тем более когда приходит не просто режиссер, а художественный руководитель. Это не просто должность. На ней человек управляет художественным направлением труппы. Иногда мягко стелет, да жестко спать. То, что какие-то спектакли уйдут из репертуара, — в этом тоже нет ничего нового. По крайней мере это прозвучало от Константина Богомолова.

Актер Константин Авдеев на представлении нового художественного руководителя Театра Виктюка Константина Богомолова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сам новый худрук уверен, что ему удалось донести до труппы основную мысль — бояться не надо. По его словам, в жизни Театра Виктюка и его коллектива начинаются «интересная пора и обновление, а обновление — это всегда хорошо» . «Так здорово получилось, что весна уже закончилась, а к ним она только приходит», — отметил он.

При этом Богомолов считает напряжение, испуг и дискомфорт совершенно естественными эмоциями в коллективе, куда приходит новый человек. Однако свое представление труппе он оценил как спокойное, конструктивное и, что важно, «без эксцессов». По окончании встречи общаться с прессой не стали, все разошлись работать — афиша расписана до конца июня.

— Эмоционально воспринимаю событие как большую перемену в нашей жизни, — рассказал «Известиям» артист Театра Виктюка Константин Авдеев. — Никто не знает, когда начнется работа. Пока будут решать проблемы со зданием, с гримеркой, с концепцией. Нам пока не озвучили новый репертуар. У нас труппа очень сильная, сплоченная, и мы привыкли много работать.

Слияния не будет

Главный вопрос, который возник на фоне таких внезапных перестановок, — не планируется ли слияние двух театров? Богомолов в этом отношении категоричен: слияния не планируется. Как и «гастролей» постановок Театра Виктюка и Театра на Бронной на сценах друг друга. Новый худрук трижды подчеркнул, что оба пространства — совершенно разные и быть зеркалом друг друга не могут. Даже невзирая на то что дирекция у двух театров теперь общая.

— То, что этим пространством руководит та же команда, что и пространством на Малой Бронной, — это для нас и вызов, и признание со стороны департамента культуры, со стороны города наших успехов в менеджменте театра. Идея нашего прихода сюда заключается в том, что мы были эффективны там и сможем быть эффективными и здесь. Не в том, чтобы ликвидировать это пространство, а чтобы это пространство тоже стало эффективно работать . Но ни в коем случае не идет речь о попытке слепо повторить те рецепты, которые применялись к Театру на Бронной, — сказал Богомолов.

Новый художественный руководитель Театра Виктюка Константин Богомолов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Он добавил, что повторять опыт «Табакерки» и МХТ имени Чехова, когда обоими руководил Олег Табаков, а первый театр «арендовал» сцену второго для некоторых постановок, не хочет.

— Этой ситуации у нас не будет. Никогда, пока я руковожу пространствами на Бронной и здесь, спектакли Театра на Малой Бронной не будут играть здесь. Спектакли, которые будут играться здесь, не будут играться на Малой Бронной, — сказал он, отвечая на вопрос «Известий».

«И этим правом я буду пользоваться»

С приходом нового руководителя очень оперативно был отмодерирован сайт театра. В разделе дирекции — пусто. Новых сотрудников ни в творческой части, ни в управлении пока не добавили. Как сообщил «Известиям» Богомолов, директор Театра на Бронной Валентина Яковлева продолжает исполнять обязанности и возглавит администрацию Театра Романа Виктюка. Что не означает тотальной смены управленческого аппарата. Богомолов отметил, что здесь работают «прекрасные люди, ответственные и профессиональные».

Про изменения же в составе труппы Богомолов ответил уклончиво , вернувшись к основному тезису о необходимости обновления.

— Театр не может жить прошлым. Приходят новые артисты, режиссеры, художники. Появляются новые спектакли. Только так театр живет. Будут обновления. Какие-то спектакли, естественно, будут уходить. По причине того, что устарели морально, не соответствуют времени. Успешные, интересные спектакли, на которые у зрителей есть запрос, останутся. Я назначен художественным руководителем, в моем ведении и понимании то направление, в котором пойдет театр, и оценка того, что на данный момент присутствует в театре . И этим правом я буду пользоваться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Срочный порядок кадровых перестановок в театрах «Известиям» прокомментировал глава столичного Департамента культуры Алексей Фурсин. Он отметил, что новым руководителям требуется время, чтобы познакомиться с коллективами и подготовиться к новому сезону.

— В театрах заканчиваются сезоны, до старта новых остается совсем мало времени, поэтому принято решение провести назначения сейчас, — сказал он.

Фурсин также призвал не связывать нынешние назначения с кадровым голодом. По его словам, «это, скорее, новые возможности творческой реализации для хорошо зарекомендовавших себя руководителей».

Новые имена и эксперименты

По словам Богомолова, в приоритете будут художественность, профессионализм, открытость происходящим в стране и мире процессам и изменениям и зрительский успех. На сцене Театра Романа Виктюка найдется место и русскому психологическому театру, и высококачественному развлекательному. Кроме того, худрук намерен привлечь к работе молодых режиссеров — новая энергия площадке необходима. Богомолов планирует ставить спектакли и для детей. Останется место даже для экспериментов — этого требует само пространство здания, построенного архитектором Мельниковым.

Театр Романа Виктюка считался авторским пространством. В 1991 году режиссер, работавший в странах бывшего СССР, США и Европы, открыл свою антрепризу постановкой «М.Баттерфляй». После смерти Виктюка в 2020 году его ученики хотели сохранить эстетику создателя. Однако с приходом на должность худрука Дениса Азарова в театр пришло и его видение. Но постановки Виктюка, в том числе легендарные «Служанки», в репертуаре остались. С 2022 года афишу театра определял его худсовет.

Здание Театра Романа Виктюка Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

— Заканчивается один период, начинается другой. Самое главное для театра — не умереть, не испортиться изнутри. Приход нового человека, режиссера, — это всегда большие надежды, большие планы и серьезные намерения начать новую страницу, возродить энергию буйства в жизни театра, — сказала «Известиям» заслуженная артистка России, ведущая актриса театра Людмила Погорелова.

По ее словам, всё направлено на то, что в Театре Виктюка в техническом, творческом и организационном планах все будет благополучно. «Потому что мы два года жили без лидера, а театр — это организм, в котором обязательно должен быть лидер. Человек, который определяет художественное направление, художественный стиль. Который, как большой корабль, ведет его сквозь волны и препятствия», — добавила собеседница.

Богомолов уже начал поиск новых имен в режиссуре и названия для возможных постановок. Они попадут в афишу в новом сезоне. Конкретика появится ближе к осени. Что касается ценовой политики, в том числе на новые названия в репертуаре, Богомолов добавил, что до такой степени в дела театра еще не углубился. Но, разумеется, она не будет такой же, как в Театре на Бронной. Вероятно, это означает, что цены будут более доступными.

Сейчас для команды Богомолова, которая с 7 июня будет нести двойную нагрузку, наступает этап знакомства. Сам худрук заявил «Известиям», что полон энергии и свои силы оценивает «более чем».