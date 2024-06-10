По-новому метит: что Богомолов изменит в Театре Виктюка
Количество спектаклей Московского драматического театра Романа Виктюка в предстоящем сезоне могут сократить, а труппу — обновить. При этом в репертуаре появятся экспериментальные постановки, спектакли для детей, а к работе привлекут в том числе молодых режиссеров, сообщил новый худрук Константин Богомолов. 10 июня департамент культуры Москвы представил его коллективу театра. Это третья и финальная встреча с момента глобальных кадровых перестановок, о которых сообщили 7 июня. Слияния двух своих театров Богомолов не планирует и обещает, что их постановки не будут пересекаться в одном пространстве. «Известия» рассказывают, о чем еще говорилось на знакомстве с труппой Театра Виктюка.
Естественный дискомфорт
Встреча с труппой Театра Виктюка заняла не больше часа. Больше говорил новый худрук — голос Богомолова из динамика гулял эхом по опустевшему фойе перед входом в партер. «Известия» трижды приглашали на представления новых худруков — 7, 8 и 10 июня, но всегда в последний момент выяснялось, что встреча будет закрытой для прессы.
Богомолов говорил, что будет обновление театра и что с кем-то из артистов новое руководство может не сработаться. Но большую часть времени худрук отвечал на вопросы собравшихся. Коллектив театра волновали возможные сокращения и количество запланированных премьер: изменения происходят накануне закрытия театрального сезона.
— Все новое, а тем более объединение, всегда тревожно, — рассказал «Известиям» балетмейстер театра Владимир Аносов. — Тем более когда приходит не просто режиссер, а художественный руководитель. Это не просто должность. На ней человек управляет художественным направлением труппы. Иногда мягко стелет, да жестко спать. То, что какие-то спектакли уйдут из репертуара, — в этом тоже нет ничего нового. По крайней мере это прозвучало от Константина Богомолова.
Актер Константин Авдеев на представлении нового художественного руководителя Театра Виктюка Константина Богомолова
Сам новый худрук уверен, что ему удалось донести до труппы основную мысль — бояться не надо. По его словам, в жизни Театра Виктюка и его коллектива начинаются «интересная пора и обновление, а обновление — это всегда хорошо». «Так здорово получилось, что весна уже закончилась, а к ним она только приходит», — отметил он.
При этом Богомолов считает напряжение, испуг и дискомфорт совершенно естественными эмоциями в коллективе, куда приходит новый человек. Однако свое представление труппе он оценил как спокойное, конструктивное и, что важно, «без эксцессов». По окончании встречи общаться с прессой не стали, все разошлись работать — афиша расписана до конца июня.
— Эмоционально воспринимаю событие как большую перемену в нашей жизни, — рассказал «Известиям» артист Театра Виктюка Константин Авдеев. — Никто не знает, когда начнется работа. Пока будут решать проблемы со зданием, с гримеркой, с концепцией. Нам пока не озвучили новый репертуар. У нас труппа очень сильная, сплоченная, и мы привыкли много работать.
Слияния не будет
Главный вопрос, который возник на фоне таких внезапных перестановок, — не планируется ли слияние двух театров? Богомолов в этом отношении категоричен: слияния не планируется. Как и «гастролей» постановок Театра Виктюка и Театра на Бронной на сценах друг друга. Новый худрук трижды подчеркнул, что оба пространства — совершенно разные и быть зеркалом друг друга не могут. Даже невзирая на то что дирекция у двух театров теперь общая.
— То, что этим пространством руководит та же команда, что и пространством на Малой Бронной, — это для нас и вызов, и признание со стороны департамента культуры, со стороны города наших успехов в менеджменте театра. Идея нашего прихода сюда заключается в том, что мы были эффективны там и сможем быть эффективными и здесь. Не в том, чтобы ликвидировать это пространство, а чтобы это пространство тоже стало эффективно работать. Но ни в коем случае не идет речь о попытке слепо повторить те рецепты, которые применялись к Театру на Бронной, — сказал Богомолов.
Новый художественный руководитель Театра Виктюка Константин Богомолов
Он добавил, что повторять опыт «Табакерки» и МХТ имени Чехова, когда обоими руководил Олег Табаков, а первый театр «арендовал» сцену второго для некоторых постановок, не хочет.
— Этой ситуации у нас не будет. Никогда, пока я руковожу пространствами на Бронной и здесь, спектакли Театра на Малой Бронной не будут играть здесь. Спектакли, которые будут играться здесь, не будут играться на Малой Бронной, — сказал он, отвечая на вопрос «Известий».
«И этим правом я буду пользоваться»
С приходом нового руководителя очень оперативно был отмодерирован сайт театра. В разделе дирекции — пусто. Новых сотрудников ни в творческой части, ни в управлении пока не добавили. Как сообщил «Известиям» Богомолов, директор Театра на Бронной Валентина Яковлева продолжает исполнять обязанности и возглавит администрацию Театра Романа Виктюка. Что не означает тотальной смены управленческого аппарата. Богомолов отметил, что здесь работают «прекрасные люди, ответственные и профессиональные».
Про изменения же в составе труппы Богомолов ответил уклончиво, вернувшись к основному тезису о необходимости обновления.
— Театр не может жить прошлым. Приходят новые артисты, режиссеры, художники. Появляются новые спектакли. Только так театр живет. Будут обновления. Какие-то спектакли, естественно, будут уходить. По причине того, что устарели морально, не соответствуют времени. Успешные, интересные спектакли, на которые у зрителей есть запрос, останутся. Я назначен художественным руководителем, в моем ведении и понимании то направление, в котором пойдет театр, и оценка того, что на данный момент присутствует в театре. И этим правом я буду пользоваться.
Срочный порядок кадровых перестановок в театрах «Известиям» прокомментировал глава столичного Департамента культуры Алексей Фурсин. Он отметил, что новым руководителям требуется время, чтобы познакомиться с коллективами и подготовиться к новому сезону.
— В театрах заканчиваются сезоны, до старта новых остается совсем мало времени, поэтому принято решение провести назначения сейчас, — сказал он.
Фурсин также призвал не связывать нынешние назначения с кадровым голодом. По его словам, «это, скорее, новые возможности творческой реализации для хорошо зарекомендовавших себя руководителей».
Новые имена и эксперименты
По словам Богомолова, в приоритете будут художественность, профессионализм, открытость происходящим в стране и мире процессам и изменениям и зрительский успех. На сцене Театра Романа Виктюка найдется место и русскому психологическому театру, и высококачественному развлекательному. Кроме того, худрук намерен привлечь к работе молодых режиссеров — новая энергия площадке необходима. Богомолов планирует ставить спектакли и для детей. Останется место даже для экспериментов — этого требует само пространство здания, построенного архитектором Мельниковым.
Театр Романа Виктюка считался авторским пространством. В 1991 году режиссер, работавший в странах бывшего СССР, США и Европы, открыл свою антрепризу постановкой «М.Баттерфляй». После смерти Виктюка в 2020 году его ученики хотели сохранить эстетику создателя. Однако с приходом на должность худрука Дениса Азарова в театр пришло и его видение. Но постановки Виктюка, в том числе легендарные «Служанки», в репертуаре остались. С 2022 года афишу театра определял его худсовет.
Здание Театра Романа Виктюка
— Заканчивается один период, начинается другой. Самое главное для театра — не умереть, не испортиться изнутри. Приход нового человека, режиссера, — это всегда большие надежды, большие планы и серьезные намерения начать новую страницу, возродить энергию буйства в жизни театра, — сказала «Известиям» заслуженная артистка России, ведущая актриса театра Людмила Погорелова.
По ее словам, всё направлено на то, что в Театре Виктюка в техническом, творческом и организационном планах все будет благополучно. «Потому что мы два года жили без лидера, а театр — это организм, в котором обязательно должен быть лидер. Человек, который определяет художественное направление, художественный стиль. Который, как большой корабль, ведет его сквозь волны и препятствия», — добавила собеседница.
Богомолов уже начал поиск новых имен в режиссуре и названия для возможных постановок. Они попадут в афишу в новом сезоне. Конкретика появится ближе к осени. Что касается ценовой политики, в том числе на новые названия в репертуаре, Богомолов добавил, что до такой степени в дела театра еще не углубился. Но, разумеется, она не будет такой же, как в Театре на Бронной. Вероятно, это означает, что цены будут более доступными.
Сейчас для команды Богомолова, которая с 7 июня будет нести двойную нагрузку, наступает этап знакомства. Сам худрук заявил «Известиям», что полон энергии и свои силы оценивает «более чем».