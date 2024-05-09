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Нетаньяху направил Путину поздравление с Днем Победы

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Фото: АР/POOL/Christophe Ena
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту России Владимиру Путину поздравление с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщило посольство Израиля в РФ.

«Наш премьер-министр отправил поздравление с Днем Победы президенту РФ», — сказали в дипмиссии ТАСС.

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин посетила Парад Победы на Красной площади.

Живая память: в России отметили День Победы
Торжественные мероприятия проходят по всей стране

Ранее 9 мая российского лидера поздравили с Днем Победы король Саудовской Аравии Сальман бен Абдул Азиз Аль Сауд, а также наследный принц и заместитель премьер-министра страны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Они направили Путину телеграммы, где пожелали ему крепкого здоровья и счастья.

Тогда же в израильском городе Хайфа прошло шествие «Бессмертного полка». В нем приняли участие сотни человек, среди которых были российские дипломаты, общественники и представители объединений соотечественников. Они пронесли флаги СССР, России и Израиля, а также портреты своих родных, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Приуроченные к годовщине праздничные мероприятия проходят в России и других странах.

В Москве на Красной площади 9 мая прошел главный военный парад, также парады состоялись в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. В преддверии Дня Победы акция «Бессмертный полк» прошла в Турции, Азербайджане, Уганде, Болгарии и Шри-Ланке, Панаме, Испании и Австралии, а ролик в поддержку акции показали на Останкинской башне.

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