Нетаньяху направил Путину поздравление с Днем Победы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту России Владимиру Путину поздравление с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщило посольство Израиля в РФ.
«Наш премьер-министр отправил поздравление с Днем Победы президенту РФ», — сказали в дипмиссии ТАСС.
Посол Израиля в Москве Симона Гальперин посетила Парад Победы на Красной площади.
Ранее 9 мая российского лидера поздравили с Днем Победы король Саудовской Аравии Сальман бен Абдул Азиз Аль Сауд, а также наследный принц и заместитель премьер-министра страны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Они направили Путину телеграммы, где пожелали ему крепкого здоровья и счастья.
Тогда же в израильском городе Хайфа прошло шествие «Бессмертного полка». В нем приняли участие сотни человек, среди которых были российские дипломаты, общественники и представители объединений соотечественников. Они пронесли флаги СССР, России и Израиля, а также портреты своих родных, сражавшихся в Великой Отечественной войне.
В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Приуроченные к годовщине праздничные мероприятия проходят в России и других странах.
В Москве на Красной площади 9 мая прошел главный военный парад, также парады состоялись в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. В преддверии Дня Победы акция «Бессмертный полк» прошла в Турции, Азербайджане, Уганде, Болгарии и Шри-Ланке, Панаме, Испании и Австралии, а ролик в поддержку акции показали на Останкинской башне.