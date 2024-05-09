Реклама
Прямой эфир
Мир
Дипломаты РФ зажгли на здании в Нью-Йорке число 79 в честь годовщины Дня Победы
Мир
Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем Победы
Политика
Песков назвал необходимым для РФ отстаивать правду о Второй мировой войне
Политика
Путин проводит переговоры в узком составе с президентом Кубы в Кремле
Мир
Посол Израиля в РФ заявила, что ее страна никогда не откажется праздновать 9 Мая
Общество
В ДНР и ЛНР провели автопробег в честь Дня Победы
Армия
Путин назвал взятие Бердычей сложным и подчеркнул героизм солдат
Мир
Президент Кубы осудил попытки приближения НАТО к границам России
Мир
В Кишиневе тысячи человек приняли участие в марше Победы
Мир
Президент Украины назначил Залужного послом в Великобритании
Мир
Путин и Пашинян согласовали вывод пограничников РФ из ряда областей Армении
Мир
Жители Киева несут цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы
Политика
Путин заявил об отсутствии сомнений в победе России
Общество
В Запорожской области прошла акция «Синий платочек Победы»
Общество
Танк Т-70 времен ВОВ прошел своим ходом по центру Мелитополя в День Победы
Мир
В Словакии собрали €4 млн на закупку 2,7 тыс. снарядов для Украины
Общество
Путин поздравил участников парада на Красной площади с Днем Победы
Сюжет:

Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем Победы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдул Азиз Аль Сауд, а также наследный принц и заместитель премьер-министра страны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд направили телеграммы поздравления президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщило на своем сайте Саудовское агентство печати (SPA).

Монархи пожелали президенту России крепкого здоровья и счастья. Правительству и народу Российской Федерации выражено пожелание дальнейшего прогресса и процветания.

Ранее в четверг лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын направил президенту РФ поздравительную телеграмму. Он отметил способность российского народа преодолеть «невообразимые испытания и мучения в борьбе с фашизмом», проявить беспримерную самоотверженность и героизм, благородный интернационализм и «защитить спокойствие Родины и спасти весь мир».

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении Путина указал, что единство России и Белоруссии служит главным форпостом в противостоянии попыткам переписывания истории.

Парад на Красной площади: прямой эфир
Прямая видеотрансляция Парада Победы, который проходит в Москве 9 мая 2024 года

На Красной площади в Москве 9 мая прошел главный военный парад. Мероприятие началось с выноса почетным караулом Знамя Победы и флага России под звуки песни «Священная война».

Затем с речью выступил президент России. Он поздравил участников парада с Днем Победы и подчеркнул, что в настоящее время Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, так как она мешает его колониальной политике.

Глава государства также назвал участников специальной военной операции героями России, затем объявил минуту молчания.

После мероприятия Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. К нему присоединились приглашенные на праздник лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Ежегодно 9 мая отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024