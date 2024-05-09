Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем Победы

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдул Азиз Аль Сауд, а также наследный принц и заместитель премьер-министра страны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд направили телеграммы поздравления президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщило на своем сайте Саудовское агентство печати (SPA).

Монархи пожелали президенту России крепкого здоровья и счастья. Правительству и народу Российской Федерации выражено пожелание дальнейшего прогресса и процветания.

Ранее в четверг лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын направил президенту РФ поздравительную телеграмму. Он отметил способность российского народа преодолеть «невообразимые испытания и мучения в борьбе с фашизмом», проявить беспримерную самоотверженность и героизм, благородный интернационализм и «защитить спокойствие Родины и спасти весь мир».

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении Путина указал, что единство России и Белоруссии служит главным форпостом в противостоянии попыткам переписывания истории.

На Красной площади в Москве 9 мая прошел главный военный парад. Мероприятие началось с выноса почетным караулом Знамя Победы и флага России под звуки песни «Священная война».

Затем с речью выступил президент России. Он поздравил участников парада с Днем Победы и подчеркнул, что в настоящее время Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, так как она мешает его колониальной политике.

Глава государства также назвал участников специальной военной операции героями России, затем объявил минуту молчания.

После мероприятия Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. К нему присоединились приглашенные на праздник лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Ежегодно 9 мая отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.