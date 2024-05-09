Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и россиян с Днем Победы

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравительную телеграмму, о чем стало известно 9 мая из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР послал горячие поздравления и товарищеский привет президенту и в его лице дружественному правительству и народу России по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, занимающей самое значительное место в истории России», — сказано в телеграмме.

Северокорейский лидер отметил способность российского народа преодолеть «невообразимые испытания и мучения в борьбе с фашизмом», проявить беспримерную самоотверженность и героизм, благородный интернационализм и «защитить спокойствие Родины и спасти весь мир».

Ким Чен Ын подчеркнул, что значение победы в Великой Отечественной войне невозможно переоценить, так как этот эпизод в истории до сих пор является сигналом для тех, кто пытается захватить власть над миром и подчинить его. Он добавил, что их гибель неизбежна «перед силой справедливости, преисполненной патриотизмом и волей к уничтожению врагов».

«Заслуги России в завоевании Победы в войне сияют как непреложная истина даже при попытках переписать историю со стороны реакционеров», — сказано в послании.

Лидер КНДР указал на то, что сегодня российский народ под руководством своего президента снова противостоит жестоким вызовам и угрозам враждебных сил, однако он встал на справедливую борьбу, на защиту суверенных прав страны и обеспечение мира и безопасности в регионе. Он выразил поддержку и пожелал победы россиянам при нанесении поражения «гегемонистской политике и кулачному праву империализма». А в заключение Ким Чен Ын послал горячий боевой привет российскому народу.

В военном параде на Красной площади в Москве будет участвовать более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц техники и две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». По Красной площади пройдут участники специальной военной операции по защите Донбасса.

До этого, 26 апреля, президент России Владимир Путин назвал День Победы священным праздником для всех граждан России. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с членами Совета законодателей России при Федеральном собрании страны.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.