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Путин объявил минуту молчания на параде в честь 79-й годовщины Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент РФ Владимир Путин произнес речь по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На главном военном параде, который проходит 9 мая на Красной площади в Москве, российский лидер также объявил минуту молчания.

Путин указал, что сегодня россияне склоняют головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война.

«Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны, перед памятью мирных жителей погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов, перед нашими боевыми товарищами павшими в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию», — подчеркнул Путин.

После этого глава государства объявил минуту молчания.

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Утром 9 мая на Красной площади в Москве начался военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем принимают участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр и участники спецоперации по защите Донбасса.

В торжествах по случаю празднования Дня Победы принимают участие лидеры ряда стран.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы». Трансляция главного военного парада доступна по ссылке.

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