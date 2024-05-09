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Лукашенко назвал победу в ВОВ связующей нитью между народами РФ и Белоруссии

Лукашенко: единство РФ и Белоруссии противостоит попыткам переписывания истории
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Фото: РИА Новости/Александр Красавин
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Единство России и Белоруссии служит главным форпостом в противостоянии попыткам переписывания истории. Об этом говорится в поздравлении белорусского лидера Александра Лукашенко президенту РФ Владимиру Путину с 79-й годовщиной Великой Победы. Оно было опубликованного 9 мая пресс-службой президента республики.

«Сегодня белорусско-российское единство служит главным форпостом в противостоянии настойчивым попыткам переписывания истории, оправдания геноцида и нацизма. Уверен, в таком партнерстве наша сила, безопасность и благополучие», — подчеркивается в поздравлении.

По словам Лукашенко, победа в Великой Отечественной войне стала «нетленной связующей нитью» между российским и белорусским народами. Подвиг советских людей и неисчислимые жертвы вписаны в героическую летопись двух государств, добавил он.

Кроме того, президент Белоруссии обратил внимание, что этот год для его страны ознаменован 80-летием освобождения республики от фашистских захватчиков. Он указал, что эта дата является хорошим поводом напомнить миру о стойкости перед лицом общих угроз.

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Накануне Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Москве, а в четверг, 9 мая, глава белорусского государства совместно с другими приглашенными в российскую столицу лидерами будет присутствовать на военном параде на Красной площади в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

26 апреля Путин назвал День Победы священным праздником для всех граждан России. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с членами Совета законодателей России при Федеральном собрании страны.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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