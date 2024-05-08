Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Об этом в среду, 8 мая, сообщило агентство БелТА.

В этот день белорусский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Москве.

«Ожидается, что Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании обозначит позицию Беларуси по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции», — говорится в публикации издания.

Агентство отметило, что в повестку для заседания организации включены вопросы о переговорах с Монголией о заключении временного торгового соглашения, о внесении изменений в регламент работы ЕАЭС и другие вещи. Членами союза являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, но на мероприятии также будут присутствовать лидеры стран-наблюдателей — это Узбекистан и Куба.

В первой половине дня 9 мая Лукашенко совместно с другими приглашенными в Москву лидерами будет присутствовать на военном параде на Красной площади в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, уточнило агентство.

В главном военном параде на Красной площади в Москве примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

До этого, 26 апреля, президент России Владимир Путин назвал День Победы священным праздником для всех граждан России. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с членами Совета законодателей России при Федеральном собрании страны.

В 2024 году 9 Мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.