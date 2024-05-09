Сбежавшего из Польши в Белоруссию судью Шмидта лишили иммунитета
В Польше лишили иммунитета судью Томаша Шмидта, который сбежал в Белоруссию с целью получить там политическое убежище. Об этом 9 мая сообщило радио RMF FM со ссылкой на представителя Высшего административного суда Сильвестра Марчиняка.
«Высший административный суд — дисциплинарный суд первой инстанции <...> принял постановление, позволяющее привлечь к уголовной ответственности судью Шмидта, санкционировал его задержание и применение к нему временного ареста, а также отстранил указанного судью от исполнения служебных обязанностей», — сказал он.
Тем самым удовлетворено поданное накануне ходатайство прокуратуры с просьбой разрешить привлечение Шмидта к уголовной ответственности в Польше.
Издание напомнило, что ранее генеральный прокурор Польши Адам Боднар объяснил меру необходимостью обеспечить правовое основание для выдачи ордера на арест судьи, в том числе по линии Интерпола.
Накануне польская прокуратура возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении Шмидта. В Польше ему грозит наказание от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения. Тогда же о намерении лишить судью иммунитета заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Сам Шмидт отверг обвинения.
Ранее, 7 мая, Шмидт сообщил, что в Белоруссии чувствует себя в безопасности, а в родной стране у него не было такого ощущения, поскольку ему угрожали. Он рассказал, что в Польше занимался вопросами полиции, армии и разведки. Туск, в свою очередь, заявил, что судья имел доступ к ценной информации и с ним много лет взаимодействовали спецслужбы Белоруссии.
6 мая Шмидт на пресс-конференции в Минске попросил у Белоруссии предоставить ему защиту из-за его несогласия с политикой Польши в отношении Москвы и Минска. Как рассказал судья, ему пришлось уехать из Польши из-за преследования за политическую позицию. Генеральная прокуратура Польши и Агентство внутренней безопасности страны в тот же день начали проверку в отношении Шмидта.