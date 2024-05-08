Туск заявил о намерении лишить иммунитета уехавшего в Белоруссию судью Шмидта

Власти Польши намерены лишить иммунитета варшавского судью Томаша Шмидта, сбежавшего в Белоруссию. Об этом 8 мая заявил премьер-министр страны Дональд Туск после заседания коллегии по делам спецслужб

«Я обратился с просьбой к министру юстиции, с тем чтобы вместе с компетентными инстанциями немедленно отобрать иммунитет у судьи Шмидта», — сказал он журналистам, его слова приводит газета Wiadomości.

По словам Туска, действия Шмидта несут признаки государственной измены. Газета подчеркнула, что уехавший судья имел доступ к важнейшей для государственной безопасности информации.

Ранее, 7 мая, Шмидт сообщил, что чувствует себя в безопасности в Белоруссии, а в родной стране у него не было такого ощущения. Он поделился, что в Польше ему угрожали: люди на улице подходили к судье и говорили уехать в Канаду или Великобританию, иначе «что-то произойдет». Он также опроверг обвинения польской администрации в шпионаже, и отметил, что в его ситуации власти в Варшаве ведут себя «совершенно ненормально».

В тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что со Шмидтом много лет взаимодействовали спецслужбы Белоруссии, а судья имел доступ к очень ценной информации, касающейся Польши. Шмидт тогда рассказал, что в Польше занимался вопросами полиции, армии и разведки.

Генеральная прокуратура Польши, а также Агентство внутренней безопасности страны 6 мая начали проверку в отношении судьи. В ее рамках эти органы стремятся выяснить, занимался ли Шмидт шпионажем на своем посту. Работа ведется по статье о деятельности в интересах иностранной разведки, за такие преступления предусмотрено наказание от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В тот же день на пресс-конференции в Минске Шмидт попросил у Белоруссии предоставить ему защиту из-за его несогласия с политикой Польши в отношении Москвы и Минска. Как рассказал судья, ему пришлось уехать из Польши из-за преследования за политическую позицию. Судья считает, что может свободно высказывать ее только на территории Белоруссии.