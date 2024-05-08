СМИ сообщили о возбуждении в Польше дела в отношении сбежавшего судьи Шмидта

Польская прокуратура возбудила в отношении сбежавшего в Белоруссию и запросившего у Минска политическое убежище судьи Томаша Шмидта уголовное дело о шпионаже, сообщает 8 мая радиостанция RFM.

«Основой расследования являются положения Уголовного кодекса, касающиеся шпионажа. В случае Томаша Шмидта речь идет именно о §2 ст. 130 <…>», — говорится в сообщении.

Этой статьей предусматривается наказание от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.

RFM со ссылкой на пресс-секретаря польской прокуратуры Пшемыслава Новака также сообщает, что ведомство прежде всего интересует объем информации, которую якобы мог передавать Шмидт.

Кроме того, спецслужбы республики расследуют связи Шмидта с футбольными хулиганами. В частности, их интересует, принимал ли сбежавший судья участие в подстрекательстве влиятельных членов фанатских группировок к разжиганию антиукраинских настроений, сообщает радиостанция.

7 мая Шмидт сообщил, что чувствует себя в безопасности в Белоруссии, а в родной стране у него не было такого ощущения. Он поделился, что в Польше ему угрожали: люди на улице подходили к судье и говорили уехать в Канаду или Великобританию, иначе «что-то произойдет». Он также опроверг обвинения польской администрации в шпионаже, и отметил, что в его ситуации власти в Варшаве ведут себя «совершенно ненормально».

В тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что со Шмидтом много лет взаимодействовали спецслужбы Белоруссии, а судья имел доступ к очень ценной информации, касающейся Польши. Шмидт тогда рассказал, что в Польше занимался вопросами полиции, армии и разведки. 8 мая Туск сообщил, что власти Польши намерены лишить Шмидта иммунитета.

Генеральная прокуратура Польши, а также Агентство внутренней безопасности страны 6 мая начали проверку в отношении судьи. В тот же день на пресс-конференции в Минске Шмидт попросил у Белоруссии предоставить ему защиту из-за его несогласия с политикой Польши в отношении Москвы и Минска. Как рассказал судья, ему пришлось уехать из Польши из-за преследования за политическую позицию. Судья считает, что может свободно высказывать ее только на территории Белоруссии.