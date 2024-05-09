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Посол Израиля в РФ заявила, что ее страна никогда не откажется праздновать 9 Мая

Посол в РФ Гальперин: Израиль никогда не откажется праздновать 9 Мая
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Фото: Global Look Press/Patrick van Katwijk
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Израиль никогда не отказывался от празднования 9 Мая и не будет этого делать, заявила в четверг посол страны в России Симона Гальперин.

«Израиль никогда не отказывался от празднования. <...> В Израиле по всей стране празднуют и отмечают, и будут продолжать и официальные церемонии в парламенте, и в Музее еврейского солдата», — подчеркнула дипломат.

В этот день президент Израиля Ицхак Герцог вместе с министром репатриации и интеграции Израиля примут участие в мероприятии в музее еврейского солдата в Латруне, посвященном героизме и борьбе еврейских солдат, отметила Гальперин.

Она напомнила, что во время Второй мировой войны около 500 тыс. еврейских солдат воевали против нацизма, из которых 120 тыс. погибли в бою и еще 80 тыс. попали в плен. Кроме того, с 2017 года статус 9 Мая как официального праздничного дня закреплен в Израиле законодательно.

По словам дипломата, дата 9 Мая близка и для нее, поскольку оба дедушки посла воевали в рядах Красной армии во время Второй мировой войны.

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В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Приуроченные к годовщине праздничные мероприятия прошли в России и других странах.

В этот день на Красной площади в Москве прошел главный военный парад в честь Дня Победы с участием более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также авиационных групп. Парады также состоялись в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском.

Кроме того, накануне в ряде стран прошла акция «Бессмертный полк», а представители «Народного фронта» доставили лампы с частицами Вечного огня ветеранам в России и по всему миру. На многотысячный марш к годовщине Великой Победы вышли жители Кишинева, а в Киеве продолжают нести цветы к Вечному огню даже вопреки официальному переносу в стране даты праздничных мероприятий.

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