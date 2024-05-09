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В Кишиневе тысячи человек приняли участие в марше Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Кишиневе состоялся многотысячный марш, приуроченный к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Видео с места событий 9 мая публикуют «Известия».

Участники марша прошли по центральным улицам города в сопровождении духового оркестра. Они несли цветы, портреты воевавших в период ВОВ родственников, знамена Красной армии и флаги Молдавии и скандировали «Ура!» и «Победа!».

Акцию возглавили представители национального комитета «Победа», а также Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане.

«Впервые за долгие годы все политические партии [страны] пошли единой колонной», — заявил «Известиям» экс-президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам, такое единение произошло из-за попытки официальных властей «поставить граждан Молдавии на баррикады» путем проведения 9 мая Дня Европы.

«Мы в очередной раз убедились, что представители власти очень далеки от интересов граждан. И граждане сегодня показали, что 9 Мая для молдаван — в первую очередь День Победы, который они будут праздновать вне зависимости от того, кто находится у власти, как бы они ни пытались украсть этот праздник», — добавила депутат парламента от Коммунистической партии Диана Караман.

Она отметила абсурдность проведения властями мероприятий ко Дню Европы у арки Победы. По словам Караман, День Победы важен для многих молдаван, поскольку почти в каждой семье в стране были герои войны.

Участники мероприятия возложили цветы к монументу в память о Великой Отечественной и выпустили в небо символизирующих мир белых голубей.

Тень Победы: как в Молдавии отметят 9 Мая
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Ранее, 7 мая, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул назвала позором преследование руководством страны граждан, которые празднуют День Победы, а также запрет на ношение георгиевской ленты.

До этого глава молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович призвал жителей страны не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты, поскольку таким образом они признают себя виновными в «экстремизме», а у представительства Евросоюза в Кишиневе прошел митинг в защиту Дня Победы.

В Молдавии пытаются бороться с советским наследием, включая празднование 9 Мая. В частности, в конце апреля Санду призвала жителей страны в этот день выйти на празднование Дня Европы, организованное в сотрудничестве с делегацией Евросоюза. По мнению Санду, дата 9 мая отражает стремление страны «быть частью европейской семьи».

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