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В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Жителям Молдавии не стоит оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты, поскольку таким образом они признают себя виновными в экстремизме. Об этом 6 мая заявил глава молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

«Призываю не совершать опрометчивых гордых поступков и не спешить оплачивать протоколы. Во-первых, оплачивая их, вы признаете себя виновными в экстремизме», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Петрович подчеркнул, что чем больше штрафов оплачивают молдаване, тем проще Кишиневу «создавать миф о блестящей работе полиции». Кроме того, отметил глава комитета, таким образом жители спонсируют режим президента страны Майи Санду.

По его словам, есть и те граждане, которые из-за запрета на ношение георгиевской ленты подают в суд.

«Кто-то вступил в борьбу на судебном поле, отстаивая свое право на память. Статистика говорит о том, что все они одержали уверенные победы над произволом властей», — поделился активист.

Ранее, 1 мая, представители патриотической организации «Гайдуки» провели митинг в защиту Дня Победы у представительства Евросоюза в Кишиневе. Лидер организации Адриан Доментюк задался вопросом о том, какая партия стоит во главе страны, если она запрещает носить георгиевскую ленту и праздновать 9 Мая.

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В Молдавии пытаются бороться с советским наследием, включая празднование Дня Победы. Так, 27 апреля президент Молдавии Санду призвала жителей страны 9 мая выйти на празднование Дня Европы.

В апреле минобороны республики отказало волонтерам в предоставлении почетного караула, военного оркестра и салютной команды для церемонии перезахоронения советских воинов. Комментируя это, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что солдаты отдали свои жизни за спасение Молдавии от румыно-фашистской оккупации. Она подчеркнула, что в стране продолжаются акты вандализма в отношении антифашистских памятников.

Церемония захоронения останков советских солдат, героически погибших в борьбе против нацизма во времена ВОВ, прошла 27 апреля в Кишиневе. Мероприятие посетили ветераны, посол РФ в Молдавии Олег Васнецов и другие дипломаты из России, Белоруссии и Казахстана. Кроме того, приняли участие депутаты оппозиционного блока «Победа» и экс-президент республики Игорь Додон.

В тот же день депутат оппозиционного блока «Победа» Денис Уланов в беседе с «Известиями» заявил, что власти Молдавии пытаются устранить историческую память о победе советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ), в том числе запрещая георгиевскую ленту.

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