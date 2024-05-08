Тень Победы: как в Молдавии отметят 9 Мая

В Молдавии нарастает напряженность в связи с приближающимся Днем Победы. Действующие власти во главе с президентом Майей Санду запретили ношение георгиевской ленты и многое делают, чтобы жители страны переключились на западные практики и отмечали в эту дату День Европы. При этом многочисленные соцопросы свидетельствуют, что молдаване по-прежнему отдают предпочтение Дню Победы. «Известия» разбирались в ситуации.

Как пройдет 9 Мая в Молдавии

Молдавия понесла тяжелые потери в годы Великой Отечественной войны. Республика лишилась четверти населения: около 200 тыс. человек скончались от голода и болезней, 22 тыс. погибли от пыток и телесных наказаний, несколько десятков тысяч граждан увезли в лагеря Германии и Румынии. При этом жители республики активно сопротивлялись оккупантам, около 400 тыс. человек воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тыс. отмечены наградами, а 22 бойца стали Героями Советского Союза.

Жители освобожденного молдавского села встречают советских воинов-освободителей Фото: РИА Новости/Ольга Ландер

Действующие молдавские власти не скрывают недовольства по поводу массовых торжественных мероприятий 9 Мая. И причины тут понятны. С одной стороны, День Победы очевидным образом напоминает жителям страны о тесной исторической связи с другими постсоветскими государствами, в первую очередь с Россией. С другой стороны, подчеркивает разницу между этническими молдаванами и румынами, а значит, ставит под сомнение правильность нынешнего курса на максимальное сближение с Бухарестом.

В таких условиях правящая молдавская партия пытается помешать массовым торжествам на 9 Мая. В нынешнем году основной точкой напряжения стала центральная площадь Кишинева — площадь Великого Национального Собрания. Здесь традиционно собираются участники шествия «Бессмертный полк», которые потом идут через весь центр города к Вечному огню. В нынешнем году, однако, действующие власти решили перекрыть центральную площадь, 9 мая здесь пройдут мероприятия в честь Дня Европы. «Отметим наше стремление быть частью европейской семьи и наш путь к жизни в благополучии и безопасности», — призвала президент Майя Санду.

Интересно, что раньше День Европы в Молдавии отмечался 8 мая, но теперь его перенесли на день позже. Бывший президент страны Владимир Воронин говорит, что действующие власти таким образом пытаются расколоть общество. «Идея противопоставления Дня Победы и этого новодельного Дня Европы не только гнусна и провокационна, но и абсурдна. Без Великой Победы над нацизмом не было бы никакой Европы и никаких нынешних европейских ценностей», — подчеркивает он. При этом организаторы Бессмертного полка сообщили, что шествие всё равно состоится, участники соберутся поблизости от центральной площади.

Что еще известно о Дне Победы

Еще один важный сюжет касается ношения георгиевской ленты. В 2022 году молдавские власти ввели запрет на демонстрацию этого символа, нарушение карается штрафом в размере от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от $250 до $500). В том же 2022 году полиция активно взялась за дело и выявила несколько сотен нарушителей, которым выписали штрафов на общую сумму $33 тыс. Позже, однако, дело дошло до Конституционного суда, который смягчил решение парламента, постановив, что носить георгиевскую ленту нельзя только в том случае, если она используется для «пропаганды военной агрессии».

Участники акции «Бессмертный полк» несут портреты родственников в Кишиневе Фото: РИА Новости/Родион Прока

Фактически речь шла о полной отмене запрета, ведь крайне сложно доподлинно установить, с какой целью человек прикрепил ленту к одежде. Известно, что после постановления Конституционного суда все, кто обжаловал административные протоколы, добились права не платить штрафы. Тем не менее в нынешнем году власти снова угрожают участникам памятных мероприятий. «Напоминаю, что статья о запрете георгиевской ленты продолжает действовать, ношение символов агрессии в Молдавии санкционируется», — предупредил в конце апреля глава молдавской полиции Виорел Чернэуцану. При этом активисты на местах сообщают, что в ряде городов и поселков силовики требуют закрашивать ленту на плакатах и портретах.

Кроме того, объектами вандализма периодически становятся памятники советским воинам. Так, в феврале нынешнего года в селе Старые Биличены на севере страны неизвестные демонтировали монумент на братской могиле. Тогда же, в феврале, вандалы разрушили обелиск на месте захоронения в Кишиневе героя Великой Отечественной войны капитана Андрея Колбинского. В апреле неизвестные нарисовали свастику на памятнике в городе Рышканы. Глава молдавского комитета «Победа» Алексей Петрович говорит, что ежегодно в стране регистрируется от пяти до восьми случаев вандализма в отношении памятников советским солдатам, но за 15 лет полиция не нашла ни одного виновного.

В конце апреля правительство Молдавии одобрило поправки в закон о памятниках. Документ дополнили статьей о порядке сноса изваяний, которые «нарушают общественный порядок и противоречат нормам морали». Если раньше для их демонтажа требовалось согласие центральных властей, то теперь хватит решения местных советов. Считается, что поправки позволят сносить монументы советским воинам, которые установлены практически в каждом селе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молдавские власти таким образом готовят базу для переписывания истории.

Люди во время празднования Дня Победы в Кишиневе Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь

Большинство жителей Молдавии пока, впрочем, продолжают придерживаться традиционного взгляда на исторические события и расписание праздников. Согласно одному из соцопросов, 64% граждан 9 мая будут отмечать День Победы и только 42% — День Европы. Среди политиков тоже много тех, кто участвует в праздновании Дня Победы. Так, бывший президент Игорь Додон пообещал надеть георгиевскую ленту и выйти на шествие «Бессмертного полка» в Кишиневе. Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что в автономии чтят тех, кто отдал жизни за мирное небо. По некоторым данным, сама Гуцул 9 мая посетит парад в Москве в качестве зарубежного гостя.

Что говорят эксперты о праздновании Дня Победы в Молдавии

Молдавский политолог Александр Кориненко отмечает, что раньше в республике спокойно уживались люди разных убеждений — сторонники евроинтеграции выходили на улицы 8 мая на День Европы, а 9 мая праздновался День Победы.

— Многие не видели никаких противоречий и отмечали оба праздника. В нынешнем году власти решили обострить ситуацию, поставив людей перед выбором. В таких условиях 9 Мая будет иметь и большое политическое значение. День Европы по большей части будут праздновать сторонники правящей партии, а на шествие «Бессмертного полка» выйдет пророссийская левая оппозиция, — подчеркивает он.

Фото: РИА Новости/Артем Кулекин

Собеседник добавляет, что президенту Майе Санду крайне важно, чтобы мероприятие на центральной площади Кишинева не проиграло по численности, для этого будут применяться различные механизмы административного принуждения.

Главный научный сотрудник РГГУ доктор политических наук Наталья Харитонова говорит, что молдавские власти ведут активную идеологическую обработку населения.