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Тень Победы: как в Молдавии отметят 9 Мая

Праздник стал поводом для нового витка политической напряженности
Фото: РИА Новости/Владимир Гальперин
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В Молдавии нарастает напряженность в связи с приближающимся Днем Победы. Действующие власти во главе с президентом Майей Санду запретили ношение георгиевской ленты и многое делают, чтобы жители страны переключились на западные практики и отмечали в эту дату День Европы. При этом многочисленные соцопросы свидетельствуют, что молдаване по-прежнему отдают предпочтение Дню Победы. «Известия» разбирались в ситуации.

Как пройдет 9 Мая в Молдавии

Молдавия понесла тяжелые потери в годы Великой Отечественной войны. Республика лишилась четверти населения: около 200 тыс. человек скончались от голода и болезней, 22 тыс. погибли от пыток и телесных наказаний, несколько десятков тысяч граждан увезли в лагеря Германии и Румынии. При этом жители республики активно сопротивлялись оккупантам, около 400 тыс. человек воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тыс. отмечены наградами, а 22 бойца стали Героями Советского Союза.

Жители освобожденного молдавского села

Жители освобожденного молдавского села встречают советских воинов-освободителей

Фото: РИА Новости/Ольга Ландер

Действующие молдавские власти не скрывают недовольства по поводу массовых торжественных мероприятий 9 Мая. И причины тут понятны. С одной стороны, День Победы очевидным образом напоминает жителям страны о тесной исторической связи с другими постсоветскими государствами, в первую очередь с Россией. С другой стороны, подчеркивает разницу между этническими молдаванами и румынами, а значит, ставит под сомнение правильность нынешнего курса на максимальное сближение с Бухарестом.

В таких условиях правящая молдавская партия пытается помешать массовым торжествам на 9 Мая. В нынешнем году основной точкой напряжения стала центральная площадь Кишинева — площадь Великого Национального Собрания. Здесь традиционно собираются участники шествия «Бессмертный полк», которые потом идут через весь центр города к Вечному огню. В нынешнем году, однако, действующие власти решили перекрыть центральную площадь, 9 мая здесь пройдут мероприятия в честь Дня Европы. «Отметим наше стремление быть частью европейской семьи и наш путь к жизни в благополучии и безопасности», — призвала президент Майя Санду.

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Интересно, что раньше День Европы в Молдавии отмечался 8 мая, но теперь его перенесли на день позже. Бывший президент страны Владимир Воронин говорит, что действующие власти таким образом пытаются расколоть общество. «Идея противопоставления Дня Победы и этого новодельного Дня Европы не только гнусна и провокационна, но и абсурдна. Без Великой Победы над нацизмом не было бы никакой Европы и никаких нынешних европейских ценностей», — подчеркивает он. При этом организаторы Бессмертного полка сообщили, что шествие всё равно состоится, участники соберутся поблизости от центральной площади.

Что еще известно о Дне Победы

Еще один важный сюжет касается ношения георгиевской ленты. В 2022 году молдавские власти ввели запрет на демонстрацию этого символа, нарушение карается штрафом в размере от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от $250 до $500). В том же 2022 году полиция активно взялась за дело и выявила несколько сотен нарушителей, которым выписали штрафов на общую сумму $33 тыс. Позже, однако, дело дошло до Конституционного суда, который смягчил решение парламента, постановив, что носить георгиевскую ленту нельзя только в том случае, если она используется для «пропаганды военной агрессии».

Кишинев

Участники акции «Бессмертный полк» несут портреты родственников в Кишиневе

Фото: РИА Новости/Родион Прока

Фактически речь шла о полной отмене запрета, ведь крайне сложно доподлинно установить, с какой целью человек прикрепил ленту к одежде. Известно, что после постановления Конституционного суда все, кто обжаловал административные протоколы, добились права не платить штрафы. Тем не менее в нынешнем году власти снова угрожают участникам памятных мероприятий. «Напоминаю, что статья о запрете георгиевской ленты продолжает действовать, ношение символов агрессии в Молдавии санкционируется», — предупредил в конце апреля глава молдавской полиции Виорел Чернэуцану. При этом активисты на местах сообщают, что в ряде городов и поселков силовики требуют закрашивать ленту на плакатах и портретах.

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Кроме того, объектами вандализма периодически становятся памятники советским воинам. Так, в феврале нынешнего года в селе Старые Биличены на севере страны неизвестные демонтировали монумент на братской могиле. Тогда же, в феврале, вандалы разрушили обелиск на месте захоронения в Кишиневе героя Великой Отечественной войны капитана Андрея Колбинского. В апреле неизвестные нарисовали свастику на памятнике в городе Рышканы. Глава молдавского комитета «Победа» Алексей Петрович говорит, что ежегодно в стране регистрируется от пяти до восьми случаев вандализма в отношении памятников советским солдатам, но за 15 лет полиция не нашла ни одного виновного.

В конце апреля правительство Молдавии одобрило поправки в закон о памятниках. Документ дополнили статьей о порядке сноса изваяний, которые «нарушают общественный порядок и противоречат нормам морали». Если раньше для их демонтажа требовалось согласие центральных властей, то теперь хватит решения местных советов. Считается, что поправки позволят сносить монументы советским воинам, которые установлены практически в каждом селе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молдавские власти таким образом готовят базу для переписывания истории.

Люди во время празднования Дня Победы в Кишиневе

Люди во время празднования Дня Победы в Кишиневе

Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь

Большинство жителей Молдавии пока, впрочем, продолжают придерживаться традиционного взгляда на исторические события и расписание праздников. Согласно одному из соцопросов, 64% граждан 9 мая будут отмечать День Победы и только 42% — День Европы. Среди политиков тоже много тех, кто участвует в праздновании Дня Победы. Так, бывший президент Игорь Додон пообещал надеть георгиевскую ленту и выйти на шествие «Бессмертного полка» в Кишиневе. Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что в автономии чтят тех, кто отдал жизни за мирное небо. По некоторым данным, сама Гуцул 9 мая посетит парад в Москве в качестве зарубежного гостя.

Что говорят эксперты о праздновании Дня Победы в Молдавии

Молдавский политолог Александр Кориненко отмечает, что раньше в республике спокойно уживались люди разных убеждений — сторонники евроинтеграции выходили на улицы 8 мая на День Европы, а 9 мая праздновался День Победы.

— Многие не видели никаких противоречий и отмечали оба праздника. В нынешнем году власти решили обострить ситуацию, поставив людей перед выбором. В таких условиях 9 Мая будет иметь и большое политическое значение. День Европы по большей части будут праздновать сторонники правящей партии, а на шествие «Бессмертного полка» выйдет пророссийская левая оппозиция, — подчеркивает он.

Медали на кителях ветеранов
Фото: РИА Новости/Артем Кулекин

Собеседник добавляет, что президенту Майе Санду крайне важно, чтобы мероприятие на центральной площади Кишинева не проиграло по численности, для этого будут применяться различные механизмы административного принуждения.

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Главный научный сотрудник РГГУ доктор политических наук Наталья Харитонова говорит, что молдавские власти ведут активную идеологическую обработку населения.

— Главная цель — заставить людей забыть свою историю, забыть о многовековых дружественных связях с Россией и русским народом. Современная Молдавия де-факто находится под внешним управлением, руководители страны являются ставленниками Запада. Они уже довольно давно реализуют такую программу, но сейчас она достигла апогея. Дело в том, что нынешней осенью в республике пройдут президентские выборы и референдум о евроинтеграции. В преддверии этих событий команда Майи Санду пытается полностью зачистить информационное пространство, — полагает она.

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