Преследование руководством Молдавии граждан, которые празднуют День Победы, а также запрет на ношение георгиевской ленты в стране являются позором. Об этом 7 мая заявила глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

Она рассказала, что недавно была оштрафована за ношение ленты. Глава Гагаузии опротестовала решение суда, и протокол был аннулирован в связи с отсутствием состава правонарушения. Гуцул подчеркнула, что празднование 9 Мая важно для каждого жителя автономии, и все они традиционно отмечают День Победы.

«Власти решили прописать в законе нелепую формулировку о некоем «оправдании агрессии», а ношение ленты приравнивается по степени опасности чуть ли не к ношению оружия. До чего же наша власть докатилась, сравнивая атрибуты великой Победы с агрессией?» — написала она в своем Telegram-канале.

Накануне глава молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович призвал жителей страны не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты, поскольку таким образом они признают себя виновными в экстремизме. Он указал, что чем больше штрафов оплачивают молдаване, тем проще Кишиневу «создавать миф о блестящей работе полиции». Кроме того, таким образом жители спонсируют режим президента страны Майи Санду, отметил глава комитета.

До этого, 1 мая, представители патриотической организации «Гайдуки» провели митинг в защиту Дня Победы у представительства Евросоюза в Кишиневе. Активисты принесли к зданию ордена и скандировали: «Нет диктатуре!»

В Молдавии пытаются бороться с советским наследием, включая празднование 9 Мая. В апреле минобороны республики отказало волонтерам в предоставлении почетного караула, военного оркестра и салютной команды для церемонии перезахоронения советских воинов. Комментируя это, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что солдаты отдали свои жизни за спасение Молдавии от румыно-фашистской оккупации. Она подчеркнула, что в стране продолжаются акты вандализма в отношении антифашистских памятников.