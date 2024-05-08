Представители «Народного фронта» поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

Представители общественного движения «Народный фронт» 8 мая поздравили ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) с наступающим Днем Победы, доставив им лампы с частицами Вечного огня, который был взят у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

В Ростовской области «Народный фронт» навестил 17 ветеранов, среди которых — Лукьянов Иван Минович и Коновалов Иван Семенович. Последнему в следующем году исполнится 100 лет. У домов ветеранов были организованы концерты, во время которых артисты народного вокально-эстрадного ансамбля «Успех» Дворца культуры РГУПС исполнили песни Победы.

«Спасибо большое, не забывайте, приходите в гости. Я попрошу сделать для вас навес от дома и до дороги, чтобы выступали каждый праздник», — поблагодарил ветеран Иван Коновалов.

«Ветеранов Великой Отечественной войны становится с каждым годом всё меньше, и, возможно, мы последнее поколение россиян, которое может лично сказать им спасибо. Это наш священный долг. Их героическая победа будет жить в памяти нашего народа навечно, а их подвиг никогда не будет забыт», — заявила представитель «Народного фронта», руководитель ростовского регионального патриотического общественного движения «Дороги славы — Наша история» Ася Компаниец.

Лампы с частицами Вечного огня были доставлены ветеранам не только по всей России, но и за рубеж. В городе Оше в Киргизии с наступающим Днем Победы «Народный фронт» поздравил Кыстымбай Ата, который также в 2025 году отметит свой вековой юбилей.

А в Санкт-Петербурге лампу с огнем памяти и подарки передали ветерану ВОВ Морозу Михаилу Николаевичу. «Народный фронт» встретился с теми, кто в годы Великой Отечественной войны были детьми и смогли пережить блокаду Ленинграда. Огонь памяти был передан в руки свидетелям той страшной войны.

«С 15 лет я служу Родине, вся моя жизнь посвящена этому. В 15 лет вступил в бой с врагами и до сих пор работаю. Спасибо большое за такое внимание и поздравления», — сказал ветеран Михаил Мороз.

Ранее, 8 мая, участницу Курской битвы 102-летнюю Марию Колтакову, также известную как Железная бабушка, поздравили с Днем Победы участники СВО и артисты. Российские бойцы добровольческой бригады «Терек» поблагодарили ее за храбрость и мирное небо над головой. Они отметили, что в тяжелые минуты на фронте смотрят фотографии героев Великой Отечественной войны и восхищаются их подвигами, в том числе Железной бабушкой.

До этого, 7 мая, военнослужащие главного гарнизона Ракетных войск стратегического назначения и артисты командования поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Георгиевича Фоменко персональным концертом.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.