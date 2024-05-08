«С девочкой спасенной на руках»: как был воздвигнут памятник в Трептов-парке

75 лет назад, 8 мая 1949 года, в берлинском Трептов-парке, был открыт мемориал в честь павших солдат Красной армии. В центре ансамбля, на высоком холме, встал солдат-освободитель. Он опустил меч, отдавая дань памяти погибшим друзьям. Как это было, вспоминали «Известия».

В память о павших

Берлинская наступательная операция, вошедшая во все учебники военного искусства, продолжалась 17 дней. 1 мая 1945 года на Рейхстаге взметнулось красное Знамя Победы. В боях за Берлин погибли около 75 тыс. советских солдат и офицеров. В старинном берлинском Трептов-парке похоронены больше 7 тыс. бойцов. Именно там было решено поставить главный памятник героям решающей битвы Второй мировой войны.

Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине Фото: РИА Новости/Евгений Халдей

Идея мемориала в память о павших героях принадлежала «первому красному офицеру», маршалу Клименту Ворошилову. Скульптор Евгений Вучетич вспоминал: «После Потсдамской конференции глав союзных держав меня вызвал Климент Ефремович Ворошилов. Предложил приступить к подготовке проекта скульптурного ансамбля-памятника, посвященного победе советского народа над фашистской Германией. Тут же кто-то подсказал, что Потсдамскую декларацию победителей от имени советского народа подписал товарищ Сталин. Значит, в центре ансамбля должен быть Сталин». Впрочем, в этом в то время мало кто сомневался.

Очень скоро стало ясно, что ансамбль предстоит создать грандиозный, подчинив пространство площадью 10 га одной идее — памяти о героях, павших за победу, за освобождение своей страны и всего мира, включая саму Германию. И здесь скульптор засомневался: стоит ли — в который раз — делать акцент на Сталине? Не лучше ли придумать для такого мемориала что-то небывалое. И в то же время близкое каждому человеку. А в нашей стране в послевоенные годы в каждой семье были солдаты Великой Отечественной — павшие или живые.

Спасенная девочка

Вучетич рассказывал: «Я вспомнил советских воинов, которые в дни штурма Берлина выносили из зоны огня немецких детей. Метнулся в Берлин, побывал в гостях у советских солдат, встречался с героями, сделал зарисовки и сотни фотографий — и вызрело новое, свое решение: солдат с ребенком на груди. Вылепил фигуру воина метровой высоты. Под ногами его — фашистская свастика, в правой руке автомат, левая придерживает трехлетнюю девочку».

Вучетич вспомнил реальную фронтовую историю, которая произошла во время боев за германскую столицу. 30 апреля 1945 года гвардии сержант Николай Масалов участвовал в кровопролитной перестрелке на берегу Ландвер-канала. И вдруг услыхал детский крик. Девочка сидела возле убитой матери и повторяла: «Муттер, муттер!» Масалов ринулся к ней, обнял девочку, заслонив своим телом от пуль. На крик девочки откликнулись и немцы: открыли огонь по Масалову. Прикрыли русского солдата боевые товарищи-гвардейцы.

Фото: commons.wikimedia.org Николай Масалов

Сержант вытащил малышку из огня и передал ее санитаркам. Выжил и получил за подвиги в Берлинской операции орден Славы. Рассказывать о своей доблести он, как и большинство фронтовиков, не любил. Вучетич познакомился с Масаловым еще летом 1945 года, задолго до того, как было принято решение ставить памятник в Трептов-парке. Просто делал зарисовки с плечистого гвардейца, настоящего немногословного героя.

Во время штурма Берлина было несколько подвигов, в которых доблесть переплелась с милосердием. Спасая немецкую девочку, погиб Трифон Лукьянович, бойцы и сестры милосердия выносили берлинских детей их горящих домов... Но Вучетич, прежде всего, вспоминал Масалова, которого знал лично. О подвиге советского солдата скульптор мог рассказать на высокопарном языке символов, но он выбрал другую интонацию, в которой главное — щемящая человечность.

Русское чудо

Военный совет группы советских войск в Германии объявил конкурс на проект берлинского монумента воинам-освободителям. В конце 1946 года в Москве выставили 30 лучших проектов. Вучетич предложил две композиции: вождя народов с огромным глобусом в руках и солдата с девочкой. Решающий голос принадлежал Иосифу Сталину. Есть легенда, что он подошел к Вучетичу с вопросом: «А вам еще не надоело везде ставить этого, усатого?» И отдал предпочтение статуе солдата. Но автомат попросил поменять на меч.

Скульптор согласился. У Вучетича как раз был на примете музейный меч псковского князя. Весил он в проекте памятника не меньше двух пудов! Над Берлином будет возвышаться одновременно и красноармеец, и витязь — наследник многовековых победных традиций. Возможно, в этом сюжете больше выдумки, чем правды. И Вучетич, и Сталин хотели одного — создать памятник на века. Статуи верховному главнокомандующему и так уже стояли по всей Европе, в том числе в Берлине. А над солдатским кладбищем должен возвышаться солдат.

Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин Скульптор Евгений Вучетич за работой, 1963 год

Почти всё было решено. Но теперь требовалось воплотить идею в жизнь. В послевоенные годы непросто было найти гранит, мрамор, даже гипс и гравий. Материалы находили среди руин и в самых неожиданных местах. Разведчики обнаружили секретный склад гранита, который собирали нацисты для памятника в честь победы над СССР. Он и пошел на строительство.

70-тонную фигуру солдата отливали на ленинградском заводе «Монументальная скульптура». Шесть бронзовых фрагментов памятника торжественно доставляли в Берлин на кораблях — по Балтийскому и Северному морям, по рекам Эльбе, Хафель и Шпрее. Вучетич рассказывал, что, когда скульптуру соединили, старый немецкий литейщик поцеловал постамент со словами «Вот еще одно русское чудо!».

Солдат, который ничего не забыл

К Дню Победы 1949 года всё было готово — и гранитные захоронения, и статуя скорбящей матери, и изваяния коленопреклоненных воинов... И на холме, над музеем-пантеоном — высокая фигура солдата. Памятник в Трептов-парке не должен быть динамичным. Солдат безмолвно замер, вспоминая однополчан, вспоминая все беды, которые принесла миру война. Он ничего не забыл. Вучетичу удалось создать фигуру, глядя на которую — и издалека, и вблизи — сразу ясен характер этого человека. Миролюбивого героя, воина-освободителя.

Через два десятилетия, работая над мемориалом, посвященным Сталинградской битве, скульптор создаст статую Родины-матери. В ее руках тоже меч. Но она — вся в движении, в стремлении. Эта фигура призывает защищать Родину. Таков дух 1942 года, когда началось великое противостояние на Волге. А солдат из Трептов-парка уже защитил мир. Он — победитель. В его фигуре есть и богатырская сила, и усталость от сражений. Ему впору выращивать хлеб, учительствовать, ковать металл — словом, заниматься мирным делом. И нет сомнений: перед нами не завоеватель, не агрессор. Солдатская судьба забросила его в Берлин, чтобы положить конец мировой бойне, чтобы уничтожить нацизм, который был постоянной угрозой для каждого человека на Земле.

Монумент «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Открывал памятник после военного парада военный комендант Берлина генерал-майор Александр Котиков. Его дочь Светлана, будущая актриса, ровесница Победы, позировала скульптору в образе немецкой девочки.

Покрывало отдернули — и памятник увидели десятки тысяч собравшихся в парке. Монументальное искусство коварно. Неудач в этом жанре гораздо больше, чем шедевров. Как правило, памятники с трудом вписываются в сложившиеся образы великих городов. Но есть монументы, которые запоминаются раз и навсегда — с первого взгляда. И становятся символами времени. Таким и стал монумент воину-освободителю, созданный Евгением Вучетичем 75 лет назад. Превзойти его образную силу невозможно. Слишком много фронтовой правды в этом герое — простом солдате, который прошел огонь и воду. Его путь пролегал от Москвы, Ленинграда и Сталинграда до Берлина. Это не столько произведение искусства, сколько восклицательный знак в конце великой и грозной войны, без которого история оказалась бы неполной...

«Родина никогда не забудет своих героев»

Так сложилось, что каждый день 8–9 мая в Трептов-парке проходят чтения и выставки, посвященные войне, посвященные павшим. Тысячи людей приходят к памятнику. Время от времени объявляют о себе мародеры без чести и памяти, которые пытаются осквернить памятники мемориала в Трептов-парке. Но городские власти Берлина выполняют договоры, когда-то заключенные с представителями Советского Союза. На территории мемориала после всех реставраций первоначальный замысел Вучетича не меняется ни на йоту. Это касается и расположений тропинок, и цитат из Сталина. Даже начертать имена похороненных на братских могилах нельзя. А в последние годы российские, белорусские, немецкие поисковики установили фамилии почти всех, кто нашел вечный покой в Трептов-парке. Многие внуки и правнуки героев, погибших или пропавших без вести в Берлине, узнали, где покоятся их отцы, деды и прадеды. На стене мемориала есть надпись: «Родина никогда не забудет своих героев». Прошли десятилетия — и эти слова, как никогда прежде, соответствуют истине.

Волонтеры из десятков стран встают рядом с безымянными гранитными захоронениями и держат в руках таблички с именами захороненных героев. К сожалению, в последние годы такие встречи не проводятся: в Германии предпочитают не вспоминать о тех, кто освободил их от самоубийственного нацизма.

Фото: ТАСС/AP

Прошло 75 лет, а этот мемориал берет за сердце, быть может, как никакой другой на свете. И мы склоняем головы перед подвигом советского солдата, ничего не пожалевшего для Победы. Его невозможно одолеть. Но главное — не забывать о подвиге Красной армии, разгромившей гитлеровские орды. И в этот день на могилах советских солдат и офицеров в Трептов-парке обязательно будут живые цветы. Так будет всегда, сколько бы лет ни прошло с тех майских дней.

И в День Победы, вспоминая своих родных и близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной, мы вспомним и этот памятник. Он для нас тоже родной.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»