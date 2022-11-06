Пламя памяти: 65 лет назад в СССР загорелся первый Вечный огонь

6 ноября 1957 года в Ленинграде на Марсовом поле впервые в стране зажглось пламя Вечного огня. О знаменитом мемориале и его весьма необычной истории в день его 65-летнего юбилея рассказывают «Известия».

Стихи от наркома

При царском режиме Марсово поле в Петербурге было популярным местом народных гуляний, а также проведения военных парадов. В марте 1917 года, после низвержения монархии, там было решено захоронить жертв революционных выступлений. В общей сложности в уличных боях в Петрограде погибло около 400 и пострадало более 1300 человек. В мемориале на Марсовом поле упокоились 180 погибших борцов за революцию.

Пламя памяти И.Г. Майр. «Марсово поле с обелиском «Румянцева победам». 1801 год Фото: РИА Новости

По замыслу Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов похороны должны были стать общегородским скорбным торжеством, а памятник в месте захоронения — символом революционной идеи для всей страны. Долго обсуждалось место устройства мемориала: рассматривались Таврический сад, Летний сад, окрестности Казанского собора, Марсово поле и Дворцовая площадь. Первоначально совет склонялся к последнему варианту, так как мемориал в память погибших революционеров, воздвигнутый у самого царского дворца, воспринимался депутатами как весьма символичный. Но против этого выступила группа деятелей культуры во главе с Александром Бенуа и Максимом Горьким. По их мнению, Дворцовая площадь представляла собой законченный архитектурный ансамбль и новый памятник лишь испортит его, затерявшись на фоне монументальных строений. Марсово поле было лучшим выбором: здесь, на открытой местности, запланированный монумент мог произвести максимальное впечатление.

Похороны 23 марта превратились в событие национального масштаба. По подсчетам современников, в них участвовало от 800 тыс. до 1,5 млн человек. Колонны рабочих и солдат стекались со всех концов города, в митинге участвовали депутаты Государственной думы, члены Временного правительства, депутаты Петросовета.

Пламя памяти Похороны жертв Февральской революции на Марсовом поле Фото: РИА Новости

С этого времени Марсово поле из места народных гуляний превратилось в главный городской некрополь. Здесь были похоронены Володарский и Урицкий, латышские стрелки, погибшие при подавлении Ярославского мятежа, павшие при обороне Петрограда от войск Юденича. Параллельно шло создание мемориала «Борцам революции», автором которого стал скульптор Лев Руднев. Памятник представлял собой четыре гранитные ограды с четырьмя проходами к центру захоронения между ними. На каждой из стен были выгравированы стихи, написанные наркомом просвещения Анатолием Луначарским. Они начинаются со слов «Против богатства, власти и знанья для горсти вы войну повели и с честию пали за то, чтоб богатство, власть и познанье стали бы жребием общим».

Из кировского мартена

Захоронения на Марсовом поле продолжались вплоть до начала 30-х годов, после чего Марсово поле было объявлено историческим памятником и получило новое название — площадь Жертв Революции. В 40-х, во время блокады, здесь были разбиты огороды, которые помогли многим ленинградцам пережить страшное время. После войны площадь вновь стала сквером, получив обратно свое историческое название — Марсово поле. Окончательно восстановили памятник и сквер вокруг к середине 50-х, а в 1957-м в композиции мемориала на Марсовом поле появился новый элемент — построенная по проекту архитектора Соломона Майофиса гранитная площадка с чашей Вечного огня.

Пламя памяти Фото: Getty Images/encrier/iStock

Торжественная церемония состоялась 6 ноября 1957 года, в канун 40-й годовщины революции. Огонь для мемориала борцам революции был доставлен на Марсово поле в факеле прямиком из мартеновской печи № 1 Кировского завода. От пробы, взятой из мартена, факел зажег лучший сталевар Кировского завода Митрофан Жуковский. В сопровождении почетного караула он доставил факел на Марсово поле, где передал старейшей коммунистке Ленинграда Прасковье Кулябко. Она и зажгла Вечный огонь на Марсовом поле. Позднее он послужил источником пламени для многих мемориалов павшим в Великой Отечественной войне. Так, в 1965 году от огня на Марсовом поле был зажжен Вечный огонь в память о погибших героях Великой Отечественной в Нижнем Новгороде. А 8 мая 1967 года частицу пламени с Марсова поля доставили на бронетранспортере в Москву, где от нее был зажжен Вечный огонь у главного монумента павшим героям — Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

С вечностью наравне

С технической точки зрения Вечный огонь — газовая горелка, газ подводится через газораспределительный пункт в Михайловском саду, откуда к мемориалу на Марсовом поле проложен 300-метровый трубопровод, проходящий в том числе под рекой Мойкой. Считается, что огонь на Марсовом поле гас лишь дважды. В первый раз это произошло в 2003 году во время реставрации мемориала. После реконструкции газопровода, перекладки газовых труб и гранитных плит, установки ограждения вокруг чаши с огнем он был вновь торжественно зажжен тогдашним губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко и экс-спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым. Во второй раз пламя погасло в 2012 году, когда сотрудники газовой службы осуществляли традиционный техосмотр конструкции накануне Дня Победы. Перед отключением горелки от Вечного огня был зажжен факел, чтобы зажечь его снова после осмотра, но порыв ветра потушил факел, и огонь пришлось зажигать вручную.

Пламя памяти Фото: РИА Новости/Галина Кмит