Жители Киева несут цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы

Жители Киева продолжают приносить цветы к Вечному огню на 9 мая даже после официального переноса даты празднования Дня Победы на Украине на 8 мая, сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Киевляне с утра 9 мая несут цветы к Вечному огню в Парке Славы», — говорится в Telegram-канале издания, где опубликованы соответствующие фотографии и видео.

На снимках можно увидеть, что на месте дежурят сотрудники полиции. Отмечается, что они не пропустили к мемориалу пенсионерку Галину Савченко, которая в советской военной форме пришла возложить цветы от лица Всеукраинского союза советских офицеров. При этом правоохранители даже пригрозили отвезти Савченко в Печерское управление полиции, если она не снимет пилотку с советской кокардой.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Приуроченные к годовщине праздничные мероприятия прошли в России и других странах.

В этот день на Красной площади в Москве прошел главный военный парад в честь Дня Победы с участием более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также авиационных групп. Парады также состоялись в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. Кроме того, накануне в ряде стран прошла акция «Бессмертный полк», а представители «Народного фронта» доставили лампы с частицами Вечного огня ветеранам в России и по всему миру.