На Красной площади завершился парад в честь Дня Победы

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие длилось более 50 минут.

В начале парада участников поприветствовал и.о. министра обороны России Сергей Шойгу, после чего выступил президент РФ Владимир Путин, который поздравил россиян с праздником Великой Победы.

По главной площади страны прошло более 9 тыс. военнослужащих, более тысячи из которых — участники специальной военной операции. Пешая колонна из 30 парадных расчетов включала полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, представителей МЧС, ФСБ, Росгвардии и Всероссийского казачьего общества, а также сводный военный оркестр. Отдельно также прошел парадный расчет участников СВО.

Затем по Красной площади прошла военная техника, проход которой традиционно открыл танк Т-34, считающийся одним из основных символов Победы. Кроме того, на параде Победы состоялась авиационная часть, в ходе которой над площадью пролетели истребители Су-30СМ, МиГ-29 и Су-25БМ.

Военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне начался в 10:00 9 мая. В торжествах по случаю празднования Дня Победы приняли участие лидеры ряда стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По традиции в Москве в честь Дня Победы пройдет большой салют, который начнется в 22:00.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы». Трансляция главного военного парада доступна по ссылке.