Танк Т-34 открыл парад военной техники на Красной площади

На военном параде в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве началось движение военной техники.

Проход техники традиционно открыл танк Т-34, который считается одним из основных символов Победы. Парад продолжила группа легкой колесной техники, среди которой в этом году впервые был новейший бронеавтомобиль К-53949 «Феникс» и санитарный автомобиль для эвакуации раненых «Линза».

Кроме того, по главной площади России проехали бронеавтомобили «Тигр» и «ВПК-Урал», бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и зенитных ракетных систем С-400, а также стратегические ракетные комплексы «Ярс».

Большая часть техники, которая прошла в составе парадной колонны в 2024 году, задействована в зоне специальной военной операции.

Утром 9 мая на Красной площади в Москве начался главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем принимают участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков, а также сводный военный оркестр и участники спецоперации по защите Донбасса.

В торжествах по случаю празднования Дня Победы принимают участие лидеры ряда стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По традиции в Москве в честь Дня Победы пройдет большой салют, который начнется в 22:00.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы». Трансляция главного военного парада доступна по ссылке.