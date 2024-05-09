Посол России в Японии назвал претензии Токио к Москве нелегитимными

Действующая администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды болезненно зациклена на нелегитимных территориальных претензиях к России. Такое заявление 9 мая сделал «РИА Новости» посол РФ в Японии Николай Ноздрев.

«Болезненная зацикленность Токио на своих нелегитимных территориальных претензиях — еще один пример отказа японских властей принять итоги Второй мировой войны, закрепленные в Уставе ООН», — сказал он.

Ноздрев отметил, что администрация Кисиды до сих пор «упорно транслирирует основанные на иллюзиях притязания», хотя могла бы «объективно посмотреть фактам в глаза». Посол РФ также обратил внимание на то, что «Синяя книга по дипломатии», которую выпускает правительство, вновь включала в себя «неприемлемые формулировки по России», которые показывают «наращивание конфронтационной риторики в полном отрыве от реалий».

Ранее, 18 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в свете доклада МИД Японии о якобы незаконной оккупации Россией Южных Курильских островов заявила, что суверенитет России над Южными Курилами неоспорим и данная тема не подлежит обсуждению. Также дипломат указала, что настрой Токио на присоединение Японии к ядерным миссиям США может нарушить мирную обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

8 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Япония и США де-факто действуют как оборонный альянс и размещение американских войск в островном государстве мешало заключению мирного договора между Москвой и Токио. Он заявил, что Москве известно об американском военном потенциале, размещенном на территории островного государства вблизи границ с Россией.

В январе премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления в нижней палате парламента заявил о сохранении намерения правительства страны заключить мирный договор с Россией после решения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. Он подчеркнул, что Токио при этом не откажется от введенных в 2022 году антироссийских санкций.

Комментируя это «Известиям», председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал позицию Токио неконструктивной. Он отметил, что Курильские острова являются неотъемлемой частью территории РФ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также заявил, что никто не против мирного договора при понимании, что территориальный вопрос закрыт навсегда.

Мирный договор между РФ и Японией так и не был подписан после окончания Второй мировой войны, в которой Япония выступала на стороне Германии. Так, в 1956 году Япония и СССР подписали совместную декларацию, по которой Москва была согласна рассмотреть передачу Хабомаи (группы островов в составе Малой Курильской гряды) и Шикотана (самого крупного острова Малой гряды Курильских островов) Токио, но для этого необходимо было заключить мирный договор. При этом сама Япония не отказывалась от претензий на все острова Курильской гряды. Странам так и не удалось достигнуть понимания в этом вопросе. На данный момент позиция российского руководства заключается в неприкосновенности суверенитета РФ над островами Хабомаи и Шикотан.