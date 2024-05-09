Реклама
Прямой эфир
Политика
Владимир Путин провел встречу с президентом Узбекистана в Москве
Мир
В конгрессе потребовали от Байдена объяснения задержкам поставок оружия Израилю
Мир
США в одностороннем порядке на год продлили санкции против Сирии
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Мир
Президент Северной Македонии признал поражение на президентских выборах
Мир
Американские конгрессмены проголосовали против отстранения спикера Джонсона
Происшествия
Силы ПВО сбили 15 снарядов РСЗО Vampire и один БПЛА над Белгородской областью
Мир
Президент Узбекистана отметил увеличение товарооборота республики с ЕАЭС
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА
Происшествия
В оперштабе Краснодарского края сообщили об атаках ВСУ на нефтебазу под Анапой
Мир
Посол России в Японии назвал претензии Токио к Москве нелегитимными
Мир
Байден предупредил американцев о веских причинах беспокоиться о ценах на жилье
Мир
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и россиян с Днем Победы
Общество
Парад Победы на Камчатке открыл начало празднований Дня Победы в России
Общество
Синоптики предупредили москвичей о холодной погоде и порывистом ветре 9 мая
Общество
Военнослужащие Южной группировки войск поздравили ветеранов в ДНР с Днем Победы
Происшествия
Губернатор Курской области заявил о ликвидации трех украинских БПЛА над регионом

Посол России в Японии назвал претензии Токио к Москве нелегитимными

Ноздрев: Токио болезненно зациклился на территориальных претензиях к России
0
Фото: Global Look Press/Ken Cedeno - CNP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующая администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды болезненно зациклена на нелегитимных территориальных претензиях к России. Такое заявление 9 мая сделал «РИА Новости» посол РФ в Японии Николай Ноздрев.

«Болезненная зацикленность Токио на своих нелегитимных территориальных претензиях — еще один пример отказа японских властей принять итоги Второй мировой войны, закрепленные в Уставе ООН», — сказал он.

Ноздрев отметил, что администрация Кисиды до сих пор «упорно транслирирует основанные на иллюзиях притязания», хотя могла бы «объективно посмотреть фактам в глаза». Посол РФ также обратил внимание на то, что «Синяя книга по дипломатии», которую выпускает правительство, вновь включала в себя «неприемлемые формулировки по России», которые показывают «наращивание конфронтационной риторики в полном отрыве от реалий».

Больной вопрос: почему Япония претендует на Курильские острова
В Токио вновь заговорили о попытках вернуть Шикотан и Хабомаи

Ранее, 18 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в свете доклада МИД Японии о якобы незаконной оккупации Россией Южных Курильских островов заявила, что суверенитет России над Южными Курилами неоспорим и данная тема не подлежит обсуждению. Также дипломат указала, что настрой Токио на присоединение Японии к ядерным миссиям США может нарушить мирную обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

8 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Япония и США де-факто действуют как оборонный альянс и размещение американских войск в островном государстве мешало заключению мирного договора между Москвой и Токио. Он заявил, что Москве известно об американском военном потенциале, размещенном на территории островного государства вблизи границ с Россией.

В январе премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления в нижней палате парламента заявил о сохранении намерения правительства страны заключить мирный договор с Россией после решения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. Он подчеркнул, что Токио при этом не откажется от введенных в 2022 году антироссийских санкций.

Комментируя это «Известиям», председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал позицию Токио неконструктивной. Он отметил, что Курильские острова являются неотъемлемой частью территории РФ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также заявил, что никто не против мирного договора при понимании, что территориальный вопрос закрыт навсегда.

Мирный договор между РФ и Японией так и не был подписан после окончания Второй мировой войны, в которой Япония выступала на стороне Германии. Так, в 1956 году Япония и СССР подписали совместную декларацию, по которой Москва была согласна рассмотреть передачу Хабомаи (группы островов в составе Малой Курильской гряды) и Шикотана (самого крупного острова Малой гряды Курильских островов) Токио, но для этого необходимо было заключить мирный договор. При этом сама Япония не отказывалась от претензий на все острова Курильской гряды. Странам так и не удалось достигнуть понимания в этом вопросе. На данный момент позиция российского руководства заключается в неприкосновенности суверенитета РФ над островами Хабомаи и Шикотан.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024