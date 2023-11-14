Больной вопрос: почему Япония претендует на Курильские острова

Вопрос о принадлежности Курильских островов после Второй мировой войны стал основным предметом споров в российско-японских отношениях. Несмотря на территориальные претензии Японии и давление США Россия осталась непоколебима в своем праве на обладание островами, а в 2020 году закрепила его в Конституции. В ноябре 2023 года Япония вновь заговорила о планах «возвращения» этих земель. Почему Токио претендует на Курильские острова и к какому региону России они относятся — в материале «Известий».

Курильские острова на карте, кому принадлежат

Курилы — это 56 островов вулканического происхождения, расположенных между российским полуостровом Камчатка и японским островом Хоккайдо. К югу от них проходит государственная граница России с Японией, на четырех островах постоянно живут люди. Курильская гряда растянулась почти на 1200 км и на сегодня относится к Сахалинской области России.

Однако на четыре южных острова — Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу Хабомаи, — продолжает претендовать Япония.

Курильские острова: история вопроса В преддверии встречи российского президента и премьер-министра Японии Синдзо Абэ «Известия» вспомнили, как развивалась история «курильского вопроса»

Разногласия о принадлежности Курильских островов между Москвой и Токио возникали и в прежние времена. Япония оспаривала их статус минимум трижды, в 1855, 1875 и 1905 годах, однако с новой силой споры вспыхнули после Второй мировой войны, когда в феврале 1946 года СССР официально присоединила Курильские острова и Южный Сахалин.

Курильские острова: история присоединения к России

По окончании длившейся чуть более месяца советско-японской войны дипотношения между Россией и Японией восстановлены не были. Это произошло потому, что в СССР сочли невыгодным подписывать Сан-Францисский мирный договор от 1945 года. Согласно договору, Япония отказывалась от претензий на Южный Сахалин и Курилы, однако о советской юрисдикции над территориями не было ни слова. Де-факто Токио присоединение Курильских островов к СССР не признавал, продолжая называть их своими «Северными территориями».

Советские корабли Тихоокеанского флота в боевом походе во время Советско-японской войны Фото: РИА Новости/Леон Дубильт

Спустя шесть лет, в 1951 году, при политическом давлении США Япония стала оспаривать право СССР на владение Кунаширом, Итурупом, Шикотаном и грядой Хабомаи.

А в 1956 году Москва и Токио подписали совместную декларацию, в которой Россия выражала согласие рассмотреть возможность передачи двух островов — Хабомаи и Шикотан — после заключения мирного договора. Однако этот договор так и не был заключен.

Кроме того, СССР рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все четыре острова.

«Японская позиция, она очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе, вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы возобновили [разговоры] по просьбе японской стороны», — напоминал в 2021 году российский лидер Владимир Путин.

Он также добавил, что после возобновления переговоров речь шла о двух островах, однако позиция Японии вновь изменилась и речь пошла о четырех островах. Однако Россия и СССР никогда с этим не соглашались, подчеркнул Владимир Путин.

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Точкой максимального сближения позиций стран стал 2016 год, когда глава японского правительства Синдзо Абэ провозгласил «новый подход» к разрешению территориального спора. Несмотря на неоднозначную реакцию в обществе, многие в Японии отмечали, что вопрос о принадлежности островов де-факто закрыт. Токио косвенно признавал невозможность изменения границ. При этом готовность России к их совместному экономическому освоению открывала определенные перспективы, которые могли бы в будущем быть зафиксированы подписанием долгожданного мира.

Почему Япония претендует на Курильские острова

Токио мотивирует свои претензии на Курильские острова российско-японским Трактатом о торговле и границах от 1855 года. В том документе четыре острова были признаны японскими, а остальные территории Курил — российскими владениями.

По договору от 1875 года Россия передала Японии право на 18 островов Курильской гряды в обмен на часть Сахалина. В 1905 году по Портсмутскому мирному договору Россия уступила Японии южную часть Сахалина.

Кроме того, Токио настаивает, что эти четыре острова не входят в состав той Курильской гряды, от которых Япония отказалась в 1945 году, подписав Сан-Францисский мирный договор.

Позицию России по Курилам в 2015 году пояснял и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Остров Шикотан — самый крупный остров малой гряды Курильских островов Фото: РИА Новости/Андрей Зима

— Мы с Японией хотим дружить, Япония — наш сосед, мы хорошо относимся к Японии, но это никак не должно быть связано с Курильскими островами, которые являются частью РФ, входят в субъект РФ под названием Сахалинская область. И поэтому мы посещали, посещаем и будем посещать Курилы, — подчеркнул Медведев.

С 2020 года после утверждения на общероссийском голосовании внесенных президентом поправок в Конституцию России, статья 67 ее обновленного текста гласит: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются».

В политических кругах Японии появилось мнение о том, что случай с Курилами подпадает под определения «делимитация» и «демаркация». Однако впоследствии Министерство иностранных дел России выступило с отдельным комментарием, что данное уточнение в Конституции РФ не применимо к определению территориальной принадлежности островов.