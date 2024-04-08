В Кремле указали на негативное влияние США на отношения РФ и Японии

Япония и США де-факто действуют как оборонный альянс, размещение американских войск в островном государстве мешало заключению мирного договора между Москвой и Токио. Об этом 8 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что оборонный союз между Японией и США де-факто уже существует. Москве известно об американском военном потенциале, размещенном на территории островного государства вблизи границ с Россией.

«Это всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование нашей основной проблемы — проблемы мирного договора. Это всё сохраняется, здесь никакой новизны нет», — подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды, сделанные им в интервью CNN 7 апреля. В частности, японский премьер сказал, что Токио намерен «фундаментально укрепить свой оборонный потенциал». По его словам, на фоне проблем с безопасностью союз Японии и США становится «всё более важным».

В январе премьер-министр Японии в ходе выступления в нижней палате парламента заявил о сохранении намерения правительства страны заключить мирный договор с Россией после решения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. Он подчеркнул, что Токио при этом не откажется от введенных в 2022 году антироссийских санкций.

Комментируя это «Известиям», председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал позицию Токио неконструктивной. Он отметил, что Курильские острова являются неотъемлемой частью территории РФ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также заявил, что никто не против мирного договора при понимании, что территориальный вопрос закрыт навсегда.

Мирный договор между РФ и Японией так и не был подписан после окончания Второй мировой войны, в которой Япония выступала на стороне Германии. Так, в 1956 году Япония и СССР подписали совместную декларацию, по которой Москва была согласна рассмотреть передачу Хабомаи (группы островов в составе Малой Курильской гряды) и Шикотана (самого крупного острова Малой гряды Курильских островов) Токио, но для этого необходимо было заключить мирный договор. При этом сама Япония не отказывалась от претензий на все острова Курильской гряды. Странам так и не удалось достигнуть понимания в этом вопросе.

На данный момент позиция российского руководства заключается в неприкосновенности суверенитета РФ над островами Хабомаи и Шикотан.