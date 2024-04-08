Игра в альянс: как Япония приближается к AUKUS

Япония пока не приняла окончательное решение о вступлении в AUKUS, но намерена продолжать взаимодействие с членами альянса, заявили «Известиям» в посольстве страны. Через неделю американский президент Джо Байден и японский премьер Фумио Кисида на первом трехстороннем саммите США – Япония – Филиппины обсудят техническое сотрудничество в рамках альянса. Ожидается, что Токио присоединится ко «второму компоненту пакта AUKUS», который подразумевает не членство, а совместные военные разработки. Почему в Вашингтоне, Лондоне и Канберре так ждут новых союзников — в материале «Известий».

Япония движется по пути милитаризации

В последнее время в прессе и политических кругах активно обсуждается возможное расширение AUKUS (военный альянс США, Великобритании и Австралии). Япония считается одним из наиболее вероятных кандидатов — по этому поводу в медиа широко используется аббревиатура JAUKUS (где J означает Japan). По информации японских СМИ, Вашингтон уже ведет переговоры с Лондоном и Канберрой о приглашении Токио. При этом речь идет не о полноценном членстве в альянсе, а о технологическом партнерстве.

AUKUS, как утверждается, функционирует по двум направлениям. Первое ориентировано на содействие Австралии в приобретении и создании атомных подводных лодок. Второе включает разработку и обмен передовыми технологиями с возможностями для ведения войны, но без ядерной составляющей — это ИИ, квантовые вычисления, дроны, гиперзвуковые ракеты и подводные технологии, а также средства радиоэлектронной борьбы. Япония рассматривает присоединение именно во втором формате (AUKUS Pillar II). В посольстве страны в Москве заявили «Известиям», что решение о сотрудничестве в рамках альянса еще не принято.

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— Деятельность AUKUS способствует миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, поэтому последовательно поддерживается Японией. На данный момент не принято никаких решений относительно сотрудничества Японии с AUKUS. Однако Япония уже налаживает и укрепляет сотрудничество с США, Австралией и Великобританией в сфере безопасности в рамках двусторонних и многосторонних форматов, а также намерена продолжать это взаимодействие, — сказали в диппредставительстве.

Официальное приглашение может поступить уже в этом месяце, намекнул замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл. Возможно, о сотрудничестве будет объявлено после двусторонних переговоров Байдена и Кисиды в Вашингтоне. Лидеры встретятся на первом в истории трехстороннем саммите США, Японии и Филиппин, который состоится 11 апреля. В Белом доме стороны обсудят вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам Кэмпбелла, Япония ясно дала понять, что не заинтересована в проекте подлодок, но есть области, в которых страна могла бы обеспечить значительный потенциал. Замглавы Госдепа упомянул передовую робототехнику, киберинициативы и противолодочную оборону.

— Япония вряд ли будет участвовать в проектах по атомным подлодкам, поскольку продолжает придерживаться трех неядерных принципов: «не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию ядерное оружие», а участие страны в военных ядерных проектах может быть крайне болезненно воспринято самими японцами, не говоря уже о государствах, в которых власти поддерживают антияпонские настроения, — поделился мнением с «Известиями» старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Олег Казаков.

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Как сообщила Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников, участвующих в переговорах, Япония, так же как и еще один кандидат — Канада, готова вступить в AUKUS Pillar II. Соглашение могут подписать уже к концу 2024 года. Интерес к партнерству проявляют также Южная Корея и Новая Зеландия.

Почему в альянсе ждут Токио

Партнерство AUKUS и Японии, считают эксперты, может дать членам альянса ощутимое технологическое преимущество.

— Япония уделяет особое внимание уровню 2, который делает упор на сотрудничество в области обороны. Такой уровень взаимодействия позволит Японии тесно сотрудничать с США, Великобританией и Австралией в области передовых военных технологий, повышая собственный оборонный потенциал и внося вклад в коллективное технологическое развитие альянса, — отметил «Известиям» экс-советник министра обороны Японии, президент аналитического центра Asia Pacific Initiative Кен Джимбо.

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Участие в военных высокотехнологичных разработках отвечает нынешним интересам Японии, учитывая тренд на усиление ее военной мощи на фоне якобы имеющегося роста угроз со стороны КНДР и Китая, считает Олег Казаков.

— Это дает ей выход на военные ноу-хау стран-членов — учитывая, что тема деликатная, а, например, американцы редко делятся своими секретами. Вероятнее всего, именно тема участия Токио в новейших разработках и будет обсуждаться в Вашингтоне, учитывая высокий технологический уровень Японии, особенно в области кибербезопасности, робототехники, ИИ и разнообразных беспилотных средств. Вопрос в том, какой уровень доверия будут практиковать страны — основатели AUKUS, именно этим и будет определяться качество членства Японии в альянсе, — подчеркнул эксперт.

Считается, что AUKUS, по сути, создан для противодействия китайской экспансии, о которой регулярно говорят лидеры западных стран. Расширение альянса может преследовать и геополитические цели, что подтверждают высказывания Кэмпбелла. В начале апреля, говоря о возможном расширении, он заявил, что подводные лодки помогут укрепить безопасность в Тайваньском проливе и «сдержать» Китай.

Политические мотивы признают и в Японии. В ноябре 2023 года бывший премьер-министр, а ныне вице-президент правящей партии страны Таро Асо во время визита в Австралию предложил принять Токио в альянс. Таким образом, по его словам, члены группы продемонстрируют, что не согласны с применением силового сценария КНР для воссоединения с Тайванем, суверенитет которого Пекин не признает. В китайском правительстве заверяют, что надеются на объединение мирным путем, но не исключают и применение силы.

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Ускорить присоединение Японии к альянсу может не только так называемая китайская угроза, но и внутренние политические проблемы США. По информации Politico, в Вашингтоне, Лондоне и Канберре опасаются возвращения в Белый дом Дональда Трампа. В случае победы он, вероятно, усилит свою риторику «Америка прежде всего» и займет изоляционистскую внешнеполитическую позицию.

При таком раскладе AUKUS не продвинется дальше трехстороннего сотрудничества США, Великобритании и Австралии. К тому же бывший президент не раз выходил из различных договоров, например из Парижского соглашения по климату, ядерной сделки с Ираном и ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).