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Артиллеристы уничтожили расчеты БПЛА ВСУ гаубицами Д-30 в приграничном районе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки прикрытия государственной границы уничтожили расчеты FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Об этом 9 мая сообщило Минобороны.

Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 группировки прикрытия государственной границы выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций украинских боевиков. Российские военнослужащие, выполняя задачи в составе разведывательно-ударных контуров, накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу в круглосуточном режиме. Свою гаубицу бойцы называют снайперским оружием, так как она точно бьет на разные расстояния.

После получения указаний разведки по обнаружению операторов FPV-дронов ВСУ расчеты гаубиц Д-30 ведут обстрел боевиков осколочно-фугасными снарядами на дальности свыше 15 км. О поражении целей бойцам сообщает разведка. Операторы комплексов БПЛА занимаются обнаружением целей и выявлением попыток ротации подразделений противника в приграничных районах. Информация незамедлительно передается на пункт управления для нанесения упреждающего удара.

Кроме того, бойцы группировки прикрытия государственной границы присоединились к акции «Бессмертный полк». Номер расчета гаубицы Д-30 с позывным Музыкант передал ветеранам свои поздравления с праздником и заявил, что российские военнослужащие «постараются сделать всё то же самое», как и бойцы Красной армии.

Российские военнослужащие сами обратились к командованию с просьбой распечатать фотографии их дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Дорогие ветераны, разрешите поздравить вас с праздником Великой Победы, поздравить всех жителей России с этим великим и народным праздником. Как никогда он в данный момент нас объединяет. Мы вас не подведем!» — сказал номер расчета гаубицы Д-30 с позывным Нил.

Бессмертный полк – 2024: как найти человека, сделать портрет и принять участие
В 2024 году акция пройдет в новых форматах

Ранее, 8 мая, Минобороны РФ сообщило, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные самоходные артиллерийские установки (САУ) и живую силу украинской армии. Реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по целям.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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