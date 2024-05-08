Расчеты РСЗО «Град» уничтожили замаскированные украинские САУ в зоне СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные самоходные артиллерийские установки (САУ) и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 8 мая сообщило Минобороны.

Отмечается, что артиллеристы уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника, удаленные от линии соприкосновения. На счету у бойцов более 1 тыс. пораженных целей в зоне СВО.

В МО РФ добавили, что в этот раз расчеты РСЗО отработали по замаскированным самоходным артиллерийским установкам и скоплению живой силы ВСУ. Реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по целям.

«Задачи бывают различные, в зависимости от ситуации. Бывает, это наши подразделения какие-то наступают, нужно забрать какие-то опорные пункты. Приходят цели, отрабатываем. А дальше уже зависит от того, какие приказы дальше будут поступать», — рассказал старший наводчик РСЗО «Град» Михаил.

Расчеты выезжают на огневую позицию, где на подготовку они тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.

«(Для защиты. — Ред.) наварим каркас, крепим рабицы для защиты. Также есть дроновые ружья и глушилки», — добавил Михаил.

В зависимости от поставленных задач реактивные снаряды летят на расстояние от 10 до 20 км. Для того, чтобы убедиться в уничтожении целей, используются полученные с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) кадры объективного контроля. Задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности.

Точное наведение играет важную роль в нанесении удара, в чем артиллеристам помогают в том числе расчеты БПЛА. Собранные данные оперативно передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей.

«Сложно наводить орудия, ориентировать под определенный градус по, грубо говоря, горизонтали. Задают направление, в течение двух минут происходят наведение на цель и готовность к работе», — поделился топогеодезист с позывным Добрыня.

РСЗО перезаряжается в запасных районах, после чего расчеты выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Огонь батареи группировки войск «Запад» ведут по целям с использованием тактики карусели, когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Это позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии.

Расчеты РСЗО каждый день оказывают уверенную поддержку нашим войскам в ходе боевых действий на СВО, добавили в Минобороны.

Ранее, 6 мая, артрасчеты «Гиацинт-Б» ВДВ уничтожили самоходку и буксируемую гаубицу ВСУ западного производства на правом берегу Днепра. В ходе контрбатарейной борьбы на херсонском направлении артиллерийские расчеты 152-миллиметровой буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения десантников из состава группировки войск «Днепр» вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности до 20 км.

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